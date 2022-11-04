日本老翁將妻子連人帶輪椅推下海：我已照顧她40年，累了

日本神奈川縣大磯町的漁港2日晚間有一名釣客發現有人漂浮在海面上，然而待警消到場並將人打撈上岸送醫後，落海的老婦人仍於同日身亡。死者的兒子隨後主動通報警方稱，父親坦承將母親推下海中。據悉，死者長年行動不便需要坐輪椅，而高齡81歲的丈夫疑似是不堪老老照護的重責與壓力，親手殺害妻子。



根據《讀賣新聞》報道，現年81歲的藤原宏2日晚間5時半左右，涉嫌將79歲妻子藤原照子連同輪椅推下大磯町漁港的海中，將其殺害，並在回家後主動向兒子坦承犯行。當晚一名正在附近釣魚的釣客看到藤原照子漂浮在海面上後，嚇得連忙告知港口管理事務所，而事務所則隨即通報警方。

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救護人員與警方到場後，立刻將失去意識的藤原照子送醫搶救，然而到院後仍於晚間7時被宣告死亡。警方在調查藤原照子身份時，突然接到死者50歲長子的電話稱，「父親說自己把媽媽推進海裡。」警方才將藤原宏鎖定為嫌疑人。

藤原宏3日被警方依殺人嫌疑逮捕，而在面對調查時，他坦言犯行稱，「我照顧她40年，真的累了。」據了解，死者長年不良於行，需要依靠丈夫照護。犯案當天嫌犯謊稱要帶妻子去散步，然而到漁港後卻將妻子連同輪椅推下海中。

警方仍在調查詳細犯案過程與整體經過。兩人的鄰居則表示，40多年來每天都看到死者的丈夫在照顧她，這樣的奉獻精神讓人留下深刻印象，也感到很佩服。

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