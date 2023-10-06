照顧者悲歌｜東華三院稱孖仔每星期留宿5天　至今年7月畢業搬回家

鑽石山龍蟠苑今早（5日）揭發倫常血案，龍璣閣一名53歲婦人，疑長期照顧一對患自閉症和智障的21歲孖仔，心力交瘁下持刀向兩子施襲及自殘，三母子經搶救後同樣情況嚴重；母親事後被捕。據悉，抑鬱母曾向社工求助，透露照顧壓力爆煲，「想同兩個仔一齊死」。



東華三院今（6日）回覆《香港01》查詢稱，兩名受傷兄弟同為本院群芳啟智學校的畢業生，每星期在校留宿5天，周末及假期回家由家人照顧。二人原定於3年前畢業，但考慮到該家庭有支援需要，教育局特别批准二人繼續留校延讀兩年， 直至本年7月止，以銜接社會福利署的服務。



東華三院發言人指，兩名受傷兄弟同為東華三院群芳啟智學校的畢業生，一同於兩年前完成了12年一貫制的課程，每星期在校留宿5天，周末及假期回家由家人照顧。3年前，鑑於二人即將完成課程，學校便開始與社會福利署緊密聯繫，為二人輪候離校之後的銜接安排。由於輪候需時，考慮到該家庭有實質的照顧支援需要，學校乃在教育局的支持下特别批准兩兄弟於完成12年課程後繼續留校延讀兩年， 直至本年7月止，以銜接社會福利署的服務。而社會福利署則於10月5日成功編配兩兄弟入住同一單位所提供的宿舍服務。

東華三院又稱，學校過去一直在各有關方面與教育局及社會福利署㩗手為學生及其家長提供支援。對今次不幸事件，院方及校方均深表難過，並對該家庭深切慰問，祝願母子平安，早日康復。

遇襲的姓柯（21歲）孖仔，與姓簡（53歲）母親及51歲父親，居於龍璣閣一單位。消息稱，柯父任職電工，前日（4日）晚9時下班回家時，三母子均已就寢，當時並無異樣。及至（昨5日）早約8時，細孖起床如廁，柯父赫見其腹部淌血；他慌忙再到大孖及妻子房間查看，揭發三母子均腹部有刀傷，約有2至3個一吋大小被刺傷的傷口；簡婦只着丈夫報警。

消息稱，案中孖仔均患自閉症和智障，兩人就讀特殊學校，自小居於智障人士宿舍，今年7月始搬回家與父母團聚。母親疑長期照顧兒子，以致壓力「爆煲」患上抑鬱症，早前曾向社工求助，透露因照料兒子心力交瘁，「想同兩個仔一齊死」。最終今日便發生倫常血案，母親涉嫌「傷人」被捕，交由黃大仙重案組接手跟進。

據了解，孖仔就讀的特殊學校，專門為中等程度智障的學童提供教育服務。翻查資料，就讀特殊學校的智障人士一般在18歲畢業，最多延至21歲就必須離開學校。智障人士如欲享用成人智障住宿服務，最早可於15歲開始申請，惟不少照顧者就智障子女申請遇上困難，輪候時間往往超過10年。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288