台軍擬建「濱海作戰指揮部」　整合反艦導彈打擊反制解放軍壓力

為強化台海周邊制海戰力，台灣軍方人士透露，現正規劃建置「濱海作戰指揮部」，指揮官編階中將，轄下各海鋒大隊將改編為北、中、南、東打擊群，用以整合反艦導彈打擊群。



綜合台媒《中央社》、《聯合報》報道，針對軍方擬新建「濱海作戰指揮部」，台防部日前指出，「濱海作戰指揮部」將整合現有岸置反艦導彈部隊，依敵情及整體防衛構想規劃與調整。有關岸置反艦導彈建置，均依管制節點如期、如質執行。

因應兩岸軍情緊張，台灣軍方加強反登陸戰力。（軍聞社）

同時，因應解放軍對台軍事壓力日增，台軍方透露，台灣對美軍購100套岸置魚叉導彈海岸防禦系統（HCDS），等到2028年全數交運後，包含自造雄風二型及三型反艦導彈等各型反艦導彈，總數將突破千枚；初步規劃在雲林、台南、左營、屏東（2處）及台東一帶增設海鋒大隊基地。各大隊未來將改編為北、中、南、東共4個打擊群，建立台海周邊精準導彈制海戰力。

亞太政策研究協會、台灣安全研究中心等單位主辦「2024 TTX區域安全兵推」活動，15日舉行記者會說明兵推過程。前台防部副部長、兵推策劃人、國民黨立委陳永康出席記者會接受提問，媒體關切如何看待台軍擬成立的「濱海作戰指揮部」。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

陳永康表示，「濱海作戰」這個名詞，原是從美國海軍的濱海作戰艦（Littoral Combat Ship，LCS）而來，所謂的「濱海作戰」，並不是在離岸50、60浬進行，濱海作戰能遠達離岸250浬。

陳永康指出，台軍濱海作戰指揮部的導彈基地，將具有固定陣地、機動陣地，全島都可以布署，即台軍抵抗外侮的能力，並非完全來自台灣西岸，從台灣東邊過來的敵人，台軍也有能力抗拒；因此，濱海作戰指揮部的成立是戰略性布署，而不是戰術性的考量。