台軍改變「第一擊」界定　邱國正：解放軍實體航空器越界即反制

解放軍機、艦頻頻巡台，周四（7日），台灣防長邱國正表示，以往認定中共「第一擊」是指開炮、開槍，但台軍已改變第一擊界定：只要解放軍實體航空器逾越界線，台軍就視為第一擊並將予以反制。



邱國正周四到立法院報告業務概況並備質詢，民進黨立委沈伯洋質詢，中國大陸對台灣步步進逼，若保持避戰態度，可能會讓北京更往前一步，台軍有無最高指導原則或是要綱。

邱國正回應指，應戰不避戰與避免戰爭是兩回事，並提到以往認定第一擊是對方開炮、開槍，但軍方已更改第一擊界定，即只要解放軍航空器實體逾越界線，台軍就視為第一擊並將予以反制。邱續指，「避戰」是要避免戰爭，但當避免不掉，則一定要應戰。

邱國正稱，應戰不避戰與避免戰爭是兩回事。（聯合報）

隨後，國民黨立委羅智強再詢問邱國正有關第一擊的確切情況。對此，邱國正指出，當初在湯曜明擔任防長時期，是要由防長來界定第一擊，當時第一擊不外乎槍炮、導彈，但目前環境變化，中共對台灰色地帶襲擾的方法很多，不見得要開槍、開炮，因此他把中共發起第一擊界定為「航空器的實體逾越界線」。

邱表示，既然中共發起第一擊，台軍就有權力作出反制，所以台軍沒有第一擊的問題，只有反制的問題。