台軍方：若敵機艦進領空海　授權第一線指揮官反制

台灣防長日前表示更改「第一擊」界定，只要解放軍軍實體航空器逾越界線，台軍就視第一擊，將予以反制。周五（8日），軍方發布新聞稿進一步說明，若敵方機、艦「侵入」領空海，授權第一線指揮官反制。



新聞稿表示，依據國際法規定，國家遭受外來武裝攻擊時，均擁有採取武力，進行自我防衛固有權力（自衛權）。如敵軍機、艦「侵入」台灣領空及領海範圍，經辨證、攔截、廣播及驅離行動，若仍無法排除，基於對領土享有絕對主權，可合法授權第一線指揮官，採取適當方式予以反制，以維護國防安全。

邱國正周四（7日）在立法院答詢指出，以往認定中共第一擊是指開炮、開槍，但台軍早已更改第一擊界定，只要解放軍實體航空器逾越界線，台軍就視第一擊，予以反制。

邱國正指台軍早已更改第一擊界定。（資料圖片）

邱周五進一步說明，第一擊的定義是其上任不久後調整的，尤其在前美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共無人機頻頻到金門，雖然規定發覺無人機要擊落，但相關規定並未明確，當時他扛起責任，明確修訂權責並執行。他強調，無人機等雖然並非槍彈，但如果台軍擊落，就並不是第一擊，對方的行為才是第一擊，所以要把此界定說清楚。

他又指，台軍會將新增加的「狀況」加入突發狀況處置規定，但狀況的項目一多，便會造成很多問題，如不可能一一核對、歸類並經過層層批示及報告才准許應對方式，這樣一來可能來不及處理等，因此有所調整，包括針對航空、海航實體、無人機艦等，透過警告喊話、發射信號彈，若不配合仍持續逾越範圍就要有應對方式。