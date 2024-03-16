健身網紅PEETA葛格涉毒　健身房被搜出大麻「被捕畫面曝光」

又有網紅涉毒！台灣知名YouTuber「PEETA葛格」有77萬粉絲訂閱，形象陽光健康，沒想到昨（15）日疑涉嫌持有毒品遭警方查獲，他位於北市中山區南京東路上健身房辦公室抽屜內，被搜出藏有毒品大麻，警方查獲後將他帶回偵訊依法送辦。



台北市中山分局長春路派出所日前接獲線報，得知「PEETA葛格」黎姓男子（28歲）非法持有第二級毒品大麻，經多日跟監、埋伏掌握黎男動態後，昨（15）日上午10時許，持搜索票前往黎男位於北市各處所搜索，於南京東路二段的健身房辦公室抽屜內，查獲第二級毒品大麻等贓證物，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

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台灣警方呼籲，將持續追查毒品來源，溯源打擊不法犯罪，以淨化治安、維持社會秩序，確保民眾生命財產安全；毒品影響社會治安甚鉅，輕則傷身害命危害健康，重則造成家庭破碎、社會動盪，在此呼籲「全民反毒、大家一起來」，若發現周遭有人吸食毒品，請立即撥打110報案專線，讓毒品無所遁形，警民一體共同維護社會治安。

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