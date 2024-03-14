美國研究｜每月吸食一次大麻會提高中風、心臟病風險！

很多人都以為「吸食大麻能放鬆身心，間中一次無傷大雅」，但美國最近的一份研究可能會顛覆這種想法。



在香港，進口或吸食大麻均屬違法，政府更在去年（2023年）將大麻萃取物—大麻二酚列為《危險藥物條例》下的危險藥物，但時至今日仍有很多人認為，「只要份量和頻率適當，吸食大麻並無壞處」，更有不少人會選擇到外國嘗試吸食。

但近日一份發表在《美國心臟協會雜誌》上並由美國國立衛生研究院資助的一項研究就發現，即使每月只吸食一次大麻，但吸食者患上中風和心臟病發作的機率仍會增加，且風險更隨吸食頻率急劇提高。

這項研究週三發表在《美國心臟協會雜誌》上，研究人員分析了 2016 年至 2020 年透過行為風險因素監測系統收集的 434,104 名成年人的數據，該系統是美國疾病管制與預防中心每年進行的一項全國性電話調查，以了解用大麻與中風、心臟病之間的關係。參與調查的人年齡從18歲到74歲不等，平均年齡為45歲。

結果發現吸食大麻會增加心臟病和中風的風險，與完全不吸食大麻的人相比，每天吸食大麻的成年人心臟病發作的機率高出 25%，而中風的機率則高出 42%；另外，吸食的頻率亦會影響風險，若是每周吸食1次的話，心臟病風險會增加3%，中風機率增加5%。同時，在 55 歲以下群組中，無論是否也使用菸草製品，在吸食大麻後，會導致冠心病、心臟病發作或中風等疾病的綜合機率增加 36%。

研究的主要作者、波士頓大學菸草控制研究與教育中心的前研究員 Abra Jeffers 表示，「儘管大麻很常見，但人們對大麻使用的風險，特別是心血管疾病的風險知之甚少，人們對吸食大麻危害性的認識正在下降，人們並不認為吸食大麻對他們的健康有害。」

她指出，近年來由於大麻的興起，傳統煙草的使用正在減少，但本次的研究發現，「吸食大麻與吸食煙草一樣具有顯著的心血管風險」。

大麻二酚（CBD）是什麼？

CBD是大麻萃取物，常規CBD製劑是油，但CBD也可作為提取物、汽化液體和油基膠囊出售。由於其潛在的多種治療特性以及良好的安全性和耐受性，CBD是目前被研究最多的大麻類物質（cannabinoid）之一。

使用CBD也有存在風險。雖然CBD通常耐受良好，但也可能導致副作用，例如口乾、腹瀉、食慾下降、嗜睡和疲勞等。而且CBD亦可能和其他藥物（例如血液稀釋劑）發生相互作用。

為何要將大麻二酚（CBD）列為危險藥物？

禁毒處指，近年市面上興起CBD產品，商家會聲稱具有健康好處，例如舒緩痛楚、幫助睡眠，但實際上並沒有權威科學實證。

而且雖然大麻二酚（CBD）無危險性，但大麻裏的四氫大麻酚（THC）會令人產生幻覺、上癮、引起抑鬱等，甚至引發思覺失調，根據專家意見，從大麻抽取的CBD時很難完全去除四氫大麻酚（THC），CBD和THC的化學結構和性質非常相近（THC的沸點則為157度，而CBD的沸點為攝氏160至180度；兩者的化學方程式都是C21H30O2），即使嘗試從大麻將兩者完全分離，亦難以避免THC會混和在其中。

除此之外，水和空氣中的二氧化碳會亦有機會催化CBD自然分解為THC。如果CBD產品的包裝未有密封而讓空氣和水分滲入，又或產品已開封，即使在正常儲存環境下，當中的CBD也可分解為THC。

而事實上，政府亦曾在2022年6月的文件內指出，在本地相關執法部門測試的CBD產品樣本中，三分之一被檢出THC。

不同地區對CBD食品及藥物的管制的（消委會）

目前，唯一一種獲得美國食品藥品管理局批准的CBD產品是名為Epidiolex的處方油。該產品經批准用於治療兩種癲癇症。除了 Epidiolex，各州關於 CBD 使用的法律各有不同。雖然一直有研究將CBD用於治療帕金森病、精神分裂症、糖尿病、多發性硬化症和焦慮症等各類疾病，但目前支持該藥物有益的研究仍頗為有限。

參考資料：禁毒處、消委會