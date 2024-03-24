桃園悍匪持衝鋒槍掃射警局　與警駁火近百槍　勇警倒地仍還擊12槍

台灣桃園市23日深夜爆發警匪槍戰，一名身穿防彈背心的43歲楊姓男子帶著3把槍，駕駛寶馬私家車前往一處派出所後，持槍在派出所外面朝著大門掃射，逃逸後又在另一個派出所前與警方駁火，最後在一個路口被大批警員圍捕落網。



警方統計案發現場彈殼，楊男約開了30多槍，警方則約開50多槍，雙方共計開槍近百槍，另也在楊男住處搜出大批氣槍和瓦斯槍，將鑑定是否具殺傷力。



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台媒報道，楊男23日晚間駕駛寶馬私家車到桃園景福派出所，持槍在派出所外面朝著大門掃射後加速逃逸。警方開展攔截圍捕，在埔子派出所前雙方爆發槍戰，雙方總共互開十餘槍，過程中一名警員左肩中彈倒地，仍負傷向逃逸的楊男還擊12槍，將彈匣內子彈都打光，但仍被楊男逃逸。

警方後續在一個路口截停楊男，並且一度開槍擊中楊男背部，不過楊男因為穿著防彈背心，被擊中後僅有背部紅腫。警方制伏楊男後，現場查獲1把改造長衝鋒槍及2把短改造手槍、30發左右子彈。

台媒引述警方消息指，楊男多年前遭警拘捕，近期又被警方查緝槍砲案件，疑似心有不滿而犯案。

楊男去年5月持有3把氣槍遭桃園警方查獲，依違反槍砲案送辦，23日犯案前更在FB張貼仇警文章，聲稱「你們這些王八蛋的警察不好好保護百姓，就知道欺壓百姓」，同時點名控訴2間派出所吃案，並在帖文中曝光槍械照片挑釁。

在槍戰過程中，22歲的蔡姓警員左肩中彈倒地後，但仍英勇還擊12槍，將彈匣內子彈全部打光，引發全台讚賞。蔡姓警員就醫後，經開刀後已成功將子彈取出，目前在病房休息，所幸沒有生命危險。