台北西門町驚傳槍戰！慶生酒後衝突8槍對轟　4人中彈1槍手在逃

台北市西門町捷運站一號出口外、萬華分局漢中街派出所旁，14日凌晨3點半發生槍擊案。林姓男子等一夥人在西門町幫朋友慶生，離場時酒醉在騎樓跟翁姓男子起口角，掏出手槍打中翁姓男子等3人，翁男友人見狀開槍反擊，林男也中彈。據了解，雙方駁火至少8槍，台灣警方先在醫院逮獲就醫治療的翁男和林男，隨後逮捕協助林男棄槍的共犯，查扣改造手槍一把，惟翁姓男子這方的槍手尚未到案，警方專案小組持續追緝。



台媒《聯合報》14日報道，根據台灣警方調查，林姓男子（23歲）跟翁姓男子（23歲）等一夥十餘人，13日晚間在西門町某招待所幫友人林姓女子（22歲）慶生，眾人飲酒作樂，林、翁在包廂內就有口角糾紛，散場後雙方在騎樓等車，衝突再起。

由於雙邊人馬皆有酒意，翁姓男子打電話叫5、6名友人助陣，林男不滿被言語挑釁，遂從身上掏出改造手槍傷人，翁男以及友人連姓男子（22歲）、黃姓男子（27歲）等3人中彈，翁男這一方不甘示弱，同夥友人亦掏槍駁火反擊，致林男腿部中彈。林男與翁男隨後分別乘車前往醫院救治，連男、黃男二人則不行前往500公尺外的台北市憲兵隊「求救」。

據台灣警方說法，現場搜獲8個彈殼、3個未擊發子彈，不久亦接獲醫院通報槍傷，確認傷者4人都沒有生命危險，警方組專案小組調閱監視器畫面釐清案情，發現林、翁雙方都有開槍。

經初步調查，警方確認開槍的是林男，但並未在他身上查獲槍枝，專案小組循線在新北市新莊區逮捕協助棄槍的謝姓男子，另在新莊區某公園草叢內找到涉案槍枝，惟翁男這方的槍手尚未到案，目前鎖定車輛持續追緝，並通知在場涉案人士，以及林女到案說明。全案警詢後依槍砲、妨害秩序等罪移送法辦。

報道指稱，槍戰現場在台北市萬華區成都路6號前騎樓，地處西門町捷運站一號出口不到5公尺，而對面10公尺就是漢中街派出所。2019年時任台北市長柯文哲推動警政革新，將原武昌街派出所、漢中街派出所合併為西門町派出所，儘管去年11月漢中街派出所成立機動派出所，但服勤時段只到半夜12點，因此槍戰當時並無員警。