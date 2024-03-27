寶林茶室中毒釀死｜台日同陷｢曱甴食安危機｣？醫點名｢炒飯症候群｣

台北信義商圈驚傳百貨餐廳「寶林茶室」食物中毒事件，截至26日晚間有9人身體不適，其中7人就醫；通報就醫者有1人死亡，1人肝衰竭昏迷、2人使用人工心肺（台稱「葉克膜」）保命。台北市衛生局前往案內餐廳現場稽查，發現該餐廳未能提具員工健檢資料、碟盤疑似有曱甴排泄物、刀具夾放於流理台等3項衛生缺失。



這宗位於精華商圈、離奇且罕見的食安致死事件，引起台灣媒體與輿論高度關注。無獨有偶，日本業者「丸米」製造的味噌同（26）日也傳出疑似混入曱甴的物體而自主回收。台灣衛生福利部食藥署證實，台灣亦有輸入同製造廠的味噌產品，名稱為「PLUS糀生味噌 糀美人」規格325g，有效日期2024年12月31日，一共輸入3.25公斤。

隨著台北鬧區餐廳傳多名民眾用餐，出現疑似食物中毒症狀，並稽查出碟盤有曱甴排泄物等跡證，台灣輿論對台日是否同陷「曱甴食安危機」的揣度油然而生。

日本「丸米」味噌的650克品項，疑混入曱甴，台灣輸入的品項為325克的批號，總輸入量為10包。（マルコメ株式会社官網）

台媒《聯合報》引述台北榮總職業醫學與臨床毒物部主任楊振昌介紹，指曱甴本身並沒有什麼細菌或病毒會引起食物中毒，但曱甴的身體、排泄物可能帶有病原菌，如果吃下遭到病原菌汙染的食物，可能會引起食物中毒。「不過，這都需要進一步檢驗，而餐廳廚房、用餐環境出現曱甴或其排泄物等，代表環境不潔有所缺失」。

楊振昌指出，收治病人的醫院應該會收集病人的糞便、尿液、血液等檢體進行檢驗，檢驗項目可能包括瘧疾、痢疾、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌，甚至是仙人掌桿菌、肉毒桿菌毒素、大腸桿菌毒素等，以釐清真正的致病原因。

此外，衛福部資訊處長、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋27日則在臉書表示，該起符合群聚，食物交集，和類似症狀的三元素，可以定調為集體食物中毒事件，並提出質疑，指向這「會是炒飯症候群嗎？」

台灣醫生提醒，煮熟米飯放在室溫超過二小時以上時，就有可能導致有孢子的仙人掌桿菌生長，食客吃入肚內後可能出現症狀。（示意圖，李琬瑩攝）

回顧過去發生食物中毒事件，李建璋表示，多半是小吃攤，辦桌，或是營養午餐，這次是發生在百貨公司內的名店，著實讓人感到不安。歷史上大規模導致致死的食物中毒事件主要是李斯德氏菌、大腸桿菌和沙門桿菌，近期還有唐菖蒲伯克氏菌產生的米酵菌酸中毒，此次事件可能是遭受這些細菌汙染。

針對「寶林茶室」集體中毒事件，李建璋表示，這些病患共同提到炒粿條，就讓人不得不想起一個醫學上的症候群，稱為「炒飯症候群」（Fried rice syndrome）。意指煮熟米飯放在室溫超過二小時以上時，就有可能導致一種特殊細菌稱為仙人掌桿菌（Bacillus cereus）的生長，仙人掌桿菌有孢子耐熱，即使炒過也殺不死，等到吃入肚內適當溫度， 這些孢子萌芽就產生症狀。

李建璋表示，近期就有美國女大學生因此喪生。而在台坊間餐廳裸條通常是煮熟狀態放在外面，需要烹調時才大火拌炒，的確有可能產生「炒飯症候群」。

李建璋強調，這只是他個人鑑別診斷的臆測，最後還是要微生物或毒素檢查證據才能確定。但是基於公衛預防原則，他還是願意冒著說太早，提醒民眾，放在室溫過期的米飯澱粉類 ，即使加熱還是有可能導致食物中毒，最好立刻放進冰箱，才能避免產生炒飯症候群。