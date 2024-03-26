疑吃炒粿條奪命？台北信義商圈大馬餐廳驚傳食物中毒釀一死

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室信義A13」爆出食品安全疑雲。一對朋友本月22日到餐廳用餐，沒想到回家後兩人都感到身體不適，其中一人到新北市三重醫院就醫，轉院至台北馬偕醫院就醫仍搶救不治，另一位也到診所就醫。對此，台北市衛生局證實有接獲此通報，2人食用素食炒粿條後分別於當天晚上8點及10點開始有症狀，其中一名死亡，另一名到診所就醫症狀輕微；已有前往餐廳稽察，採集廚師手部檢體及刀具、砧板等檢體，但結果尚未出爐，目前為疑似案件、持續調查中。



綜合《聯合報》、TVBS等台媒報道，這宗食物中毒的當事人之一在信義區某知名金融機構外商上班，辦公室就在信義遠東百貨附近，對於該員疑似因食物中毒過世，在台北金融圈引起極大震撼。

台北市信義區的遠東百貨信義A13「寶林茶室」疑似捲入食安疑雲。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局指出，3月24日中午接到新北市衛生局通報3月22日中午有民眾2名到A13餐廳用餐，食用的餐點是素食炒粿條。該2名民眾分別於當天晚上8點及10點開始有症狀，其中一名3月23日到新北市三重醫院就醫後轉院至台北馬偕醫院就醫，為死亡個案，另一名3月24日到診所就醫，症狀輕微。

接到新北市通知後，台北市衛生局下午立即到A13餐廳稽查，現場工作人員未有健康檢查報告、餐具不潔，因已無同批食材與廚餘，故採集廚師手部檢體及刀具、砧板等檢體；又新北市三重醫院有採集病人糞便檢體。

台北市衛生局強調，目前相關檢驗結果尚未出爐，如廚師手部檢體及刀具、砧板等檢體與就醫民眾糞便檢體檢出相同病原菌，始認定為一宗食品中毒確定案件，為疑似案件且持續調查中。

台北市衛生局表示，3月24日接獲新北衛生局通報，當天下午即到寶林茶室稽查，並發現餐飲從業人員未提交體檢報告、餐具不潔等缺失，限期3月27日前改善。（台北市衛生局提供）

據了解，目前這2名民眾都沒有攝食上面可能造成食品中毒死亡的食物，又該餐廳3月20日至3月22日點餐相同食物的有25人，3月22日有10人，目前未接獲其他通報。

依照台灣現行針對食品中毒案件調查程序，攝食相同食物發生腹痛、腹瀉等症狀就醫達6人會要求停業，目前為2人就醫，且尚難認定是食物造成死亡，故未勒令該餐廳停業處。