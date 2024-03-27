食物安全｜沙門氏菌感染常見於這些食品！一旦食物中毒恐腹瀉高燒

沙門氏菌（Salmonella spp.）引起的食品中毒時有所聞，台灣食藥署擷取近6年（2017年至2022年）來自美國、加拿大、英國、愛爾蘭、紐澳、日本等國家及區域的食品安全警訊，發現與微生物相關的警訊約有6成，其中高風險病原微生物的沙門氏菌排名高居第2，民眾不可不慎。



沙門氏菌感染 常見於這些食品中

據美國疾病控制與預防中心（CDC）估計，美國每年有超過100萬例的食源性疾病與沙門氏菌有關。在2017至2022年期間，美國多州都有沙門氏菌食品中毒案例，受污染的食品包括生鮮蔬果、生鮮肉品、水產品、帶殼雞蛋及花生醬等。

沙門氏菌知多啲﻿（按圖👇👇👇）

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台灣食藥署2010至2022年統計顯示，台灣因沙門氏菌引起的食品中毒事件平均約17件/年，像是高雄曾在2023年7月發生，民眾因食用知名老店冰品而集體感染沙門氏菌的案例；桃園市中壢忠貞市場則曾在2023年8月發生，民眾因食用越南法國麵包而感染沙門氏菌，顯示沙門氏菌為引發食品中毒的高風險微生物。

沙門氏菌不耐高溫 烹調食物多注意

台灣食藥署說明，沙門氏菌是1種人畜共通傳播的微生物，誤食被污染的食物可能引發沙門氏菌感染症（Salmonellosis）。患者通常在4至48小時內會出現症狀，包括腹瀉、腹痛、寒顫、發燒（高燒維持在38至40℃之間）、噁心和嘔吐。症狀通常持續2至3天後痊癒，但約有5%的人可能成為帶菌者。但因沙門氏菌不耐高溫，於60℃加熱20分鐘或煮沸5分鐘即可殺滅，因此在調理時只要充分加熱，即可有效預防。

9種不能生吃的食物﻿（按圖👇👇👇）

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由於微生物在食品中乃動態消長，與製程、儲存及販賣場所的衛生狀況息息相關，因此，台灣食藥署提醒，業者必須對食品產製、環境清潔時時注意，才能維護品質與商譽。提醒消費者，購買時要注意販賣場所的衛生情況，並儘快食用或適當保存，更要小心沙門氏菌在即食食品中潛藏的風險。若想了解沙門氏菌檢驗方法，可至相關網站進行查詢。

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