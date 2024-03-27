寶林茶室｜39歲新婚金融精英吃粿條後亡　同行：百年難得行銷鬼才

撰文：朱加樟
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台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」素食餐廳爆發疑似食物中毒事件，目前已有2人死亡，引起極大關注。台媒報道指，第一宗死亡個案為一名39歲在金融業上班的呂姓男子，呂男在台大經濟系畢業，並擁有台灣政大EMBA高學歷，證券界好友發文哀弔，並指出呂男是百年難得一見的行銷鬼才。

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」爆發食物中毒事件。（翻攝官網）

台媒《ETtoday》、《聯合報》等報道，22日當天中午呂男與好友2人前往寶來茶室用餐，2人點了炒粿條等菜色，未料返家後雙雙身體不適。其中呂男狀況較嚴重，24日當天送往醫院急症室就醫，但經搶救11小時後，當天下午3時許，因急性腎衰竭宣告急救無效死亡；檢警已進行相驗，預計28日上午解剖釐清死因。

台北市「寶林茶室」素食餐廳爆發疑似食物中毒事件，多人食用粿條後通報身體不適。（示意圖）

報道指，39歲呂男剛新婚，和妻子近期在討論度蜜月地點，豈料竟因食物中毒奪命，新婚妻相當哀慟。

呂男曾在多家證券公司任職，去年才到目前服務的新公司，在證券業界小有名氣，呂男工作認真，很多公司都想對他挖角。

有呂男的前同事在FB發文哀悼指，呂男是個非常貼心、有禮的人，更是百年難得的行銷鬼才，也是個愛閱讀、愛旅遊的文藝少年。前同事稱，其腦中一直忍不住浮現「天妒英才」這四個字。

台北市衛生局表示，3月24日接獲新北衛生局通報，當天下午即到寶林茶室稽查，並發現餐飲從業人員未提交體檢報告、餐具不潔等缺失，限期3月27日前改善。（台北市衛生局提供）
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