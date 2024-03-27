1mg就致命！寶林茶室食物中毒案　醫懷疑「米酵菌酸」曾釀9人死亡

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」素食餐廳爆發疑似食物中毒事件，截至26日晚間有9人身體不適，其中7人就醫；通報就醫者有1人死亡，3人被送進ICU，其中1人肝衰竭昏迷、2人使用人工心肺（ECMO，台稱「葉克膜」），台灣官方已視為重大食安事件。台北市長蔣萬安表示，所有在台北的寶林分店，現在全都勒令停業。



台媒報道，有醫師研判元兇恐是「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid），中毒者會因呼吸被抑制，恐快速死亡。據了解，米酵菌酸過去在中國大陸就發生過多起重大案例，3年前甚至造成黑龍江12口家庭9人死亡，只要1mg就會致人於死。



台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」爆發疑似食物中毒造成一人死亡案件。（翻攝官網）

台北榮總毒物科主任楊振昌分析，如果有這麼多人，在同一家餐廳用餐後，出現死亡、命危情況，「這看起來非常不尋常」，「一般細菌、病毒，不會這麼嚴重，也不太會死人，但若是『米酵菌酸』就有可能」。

楊振昌表示，「米酵菌酸」是一種毒素，當米或玉米製品保存不當，可能產生Burkholderia gladioli菌，此細菌可能再洐生出「米酵菌酸」毒素，一旦誤食，「米酵菌酸」會影響人主導能量的粒腺體，「如果身體沒辦法產生能量，就無法呼吸，對治療也沒有反應，就會死亡。」

楊振昌表示，國內沒有發生過「米酵菌酸」中毒前例，看國外文獻，印尼、莫三比克、中國大陸都曾發生「米酵菌酸」中毒案例，「米酵菌酸」中毒可從患者的胃液、血液採檢，來釐清。其中2020年10月黑龍江省的「酸湯子（一種用水磨玉米粉發酵製成的麵條）中毒」事件，造成食用的1家12口中9人死亡；他表示，「米酵菌酸」沒有解毒劑，對於這類中毒者，只能給予支持療法。

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另外，2023年7月，河南省2名女子食用變質的涼皮，同樣也是發生米酵菌酸中毒的情況，最後造成1死1傷的慘劇。

楊振昌表示，寶林茶室事件是否是「米酵菌酸」所致還不得而知，但這事看來不尋常，這是素食餐廳，若有吃肉會考慮較毒的河豚毒素或肉毒桿菌素，主管機關應儘快完成疫情調查、釐清原因。

台北市「寶林茶室」素食餐廳爆發疑似食物中毒事件，經查22日當天有10人點用粿條，迄今共有9人通報身體不適。（示意圖）

據了解，米酵菌酸最大的特色就是「百度高溫、開水煮沸、高壓蒸煮」都無法破壞毒性，人類只要食用到米酵菌酸，米酵菌酸就會造成人體肝、腎部位的損傷，致死率高達40至100%，目前尚無有效的治療方式。

無法確定死因 必要時將解剖

據此前報道，死者是39歲呂姓男子，他於本月22日下午與女同事到餐廳用餐，品嘗粿條、香蘭葉飲料後，當日晚間即出現嘔吐、腹痛、心悸等症狀，於23日傍晚到新北市三重聯醫就醫，自稱在寶林茶室用餐後就不舒服，當天，呂男接受吊鹽水等治療緩解症狀即返屋企休息，但隔天凌晨情況轉劇，送台北市馬偕醫院後宣告不治。

台北市衛生局表示，3月24日接獲新北衛生局通報，當天下午即到寶林茶室稽查，並發現餐飲從業人員未提交體檢報告、餐具不潔等缺失，限期3月27日前改善。（台北市衛生局提供）

新北市檢警接獲院方通報相驗，無法確認呂姓男子是食物中毒或身體健康因素導致死亡，指必要時將解剖釐清死因；新北市三重聯合醫院則稱，呂男的糞便檢體進行厭氧菌培養約需5天，須待29日才有結果。

經台北市衛生局到場稽查，發現餐廳內碟盤疑似有曱甴排泄物等三大缺失，勒令餐廳停業，將會同台灣衛生福利部及專家併案調查。