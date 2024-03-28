寶林茶室｜炎亞綸都是受害者！去年8月吃完｢頭暈目眩、呼吸困難｣

台灣寶林茶室食品安全問題持續延燒，多位曾去寶林茶室用餐的民眾經由醫院通報，表示自己食用餐點後有噁心、嘔吐、食慾不振等食物中毒症狀。其中2人死亡，5人仍在ICU觀察。目前寶林茶室分店都已經被勒令停業。



台灣男星炎亞綸也表示，自己曾經去（2023年）年吃過寶林茶室關聯餐廳（寶林咖啡廳）的食物，當天就出現「呼吸困難的症狀還有頭暈目眩跟噁心感」，但他當時誤以為是新冠症狀，所幸沒有大礙。炎亞綸透過分享去年的經歷，稱要「合理的懷疑其產品是否長期以來就有需要更慎重檢查的地方。」



炎亞綸透露，自己2023年下半年有很長一段時間吃素，「在點餐平台上素食並沒有太多選擇，由於想念馬來西亞的椰香飯所以看到寶林時很興奮，點了回來吃完覺得有這樣的素食真的太棒了」。

但他吃完的那天晚上就有噁心、呼吸困難的症狀，「那陣子感染Covid的人也不少，所以我當下測了試劑，呈現陰性，我就想是不是吃了什麼過敏。」

炎亞綸提到，自己經歷了兩天的不適，但並沒有去醫院只是把這當成過敏反應，「吃了一些過敏藥，喝了很多水，還有喝了牛奶，但這兩天中我幾乎只要起床走動頭就暈到爆炸，然後噁心感極重（但我沒吐）就這樣熬過『嚴重過敏』。」

炎亞綸指出，因為近日寶林茶室爆發食安風波，才想起自己的這段經歷，「去翻了點餐平台的『過去訂單』，看到果然印象中有點過沒錯，時間過了很久了，當然不能就此做過多的連結，但卻能有合理的懷疑其產品是否長期以來就有需要更慎重檢查的地方」。

炎亞綸表示，希望提供一些親身經歷的過程來給相關人事物警惕和查核的方向都好，「希望能盡快讓事情原委被重視給社會一個交代，不要讓大家在吃飯都得提心吊膽」。

據了解，寶林食安風暴延燒，目前2人死亡，5人仍在ICU觀察。截至3月28日統計，受害民眾至少19人，他們都是在3月19日至3月24日期間前往寶林用餐，大多吃了炒粿粉，少數人則吃了滑蛋河粉、炒飯、炒麵、香蘭葉果汁。

在檢驗結果未出爐之前，該起中毒事件的發生起因仍是眾說紛紜，台北市長蔣萬安表示，不論是環境出現罕見細菌，或者是厭氧菌所產生的毒素，或者是「其他人為因素」，都不能排除，衛生局已經協同食安官、疫調人員以及檢警調查，希望盡快向外界說明。目前各界專家也只能透過相關資訊，推測可能中毒原因，不少專家認為元兇可能是「米酵菌酸（Bongkrekic Acid）」毒素導致。

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