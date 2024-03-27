寶林茶室｜米酵菌酸可能性大！台官方開專家會議　6毒物權威推論

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」素食餐廳爆發疑似食物中毒事件，台北市衛生局27日（周三）下午公布，目前事件共造成11人身體不適，其中已有2人死亡，4人在深切治療部搶救中。



台灣衛福部27日晚首次召開跨部會專家會議，多名權威醫生及6名毒物學專家列席。會中專家依照臨床症狀推測應是毒素引起，且初步認定「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid）可能性大。



台灣衛福部次長王必勝（中）表示，專家會議中多名專家依照臨床症狀推測應是毒素引起，且初步認定「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid）可能性大。（《聯合報》）

召開會議的台灣衛福部次長王必勝指出，中毒個案都是在3月19日至22日間曾到寶林茶室用餐，且都有食用粿條或河粉，這兩種食材都是用同樣原料製成，因此，這次中毒因素目前看起來聚焦在此類食物，同時合併患者臨床症狀，尤其是住院重症者相關症狀類似，也都出現急性肝衰竭，引發後續器官衰竭或重症等。

不少中毒患者透露都有吃過寶林茶室的「炒粿仔條」。（寶林茶室Facebook）

王必勝稱，專家都偏向是毒素導致，對於外界所推測的米酵菌酸，本次出席專家都認為，可能性滿大的，後續也會檢驗在餐廳現場帶回的35種食材。

由於台灣先前並沒有米酵菌酸中毒案件發生，故也沒有準備檢驗用的標準品。王必勝稱，食藥署及多家醫院都已經下訂，預估下周會到，就可以展開檢驗。

王必勝又呼籲民眾如過去2周內曾到該餐廳吃飯，且有症狀可以通報，也會請各大醫院協助回溯類似症狀的患者。

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」爆發食物中毒事件。（翻攝官網）

早前台北榮總醫院毒物科主任楊振昌表示，「米酵菌酸」是一種毒素，當米或玉米製品保存不當，可能產生Burkholderia gladioli菌，此細菌可能再洐生出「米酵菌酸」毒素，一旦誤食，「米酵菌酸」會影響人主導能量的粒腺體，「如果身體沒辦法產生能量，就無法呼吸，對治療也沒有反應，就會死亡。」

楊振昌表示，台灣沒有發生過「米酵菌酸」中毒前例，看外地文獻，印尼、莫三比克、中國大陸都曾發生「米酵菌酸」中毒案例，「米酵菌酸」中毒可從患者的胃液、血液採檢，來釐清。其中2020年10月黑龍江省的「酸湯子（一種用水磨玉米粉發酵製成的麵條）中毒」事件，造成食用的1家12口中9人死亡；他表示，「米酵菌酸」沒有解毒劑，對於這類中毒者，只能給予支持療法。

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另外，2023年7月，河南省2名女子食用變質的涼皮，同樣也是發生米酵菌酸中毒的情況，最後造成1死1傷的慘劇。

據了解，米酵菌酸最大的特色就是「百度高溫、開水煮沸、高壓蒸煮」都無法破壞毒性，人類只要食用到米酵菌酸，米酵菌酸就會造成人體肝、腎部位的損傷，致死率高達40至100%，目前尚無有效的治療方式。