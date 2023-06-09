台政壇#MeToo風暴持續　國民黨議員訴遭資深媒體人朱學恒強吻

台灣政壇「#MeToo」風暴持續，繼民進黨後，國民黨一方也出現性騷擾指控，台北市議員鍾沛君周四（8日）控訴資深媒體人朱學恒去年8月在一場飯局上對她毛手毛腳，甚至無預警將她抱住強吻，還說出「反正妳明天也不會記得」。朱學恒向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉，但由於原本的道歉文有「向所有被我冒犯的人道歉」字句，後來才刪改成現版本，因此網民質疑受害人不只鍾沛君。



鍾沛君在Facebook表示，朱學恒過去像個好大哥，給予她建議，然而去年的一次聚餐時，當同席的人士離開後，朱學恒立刻從她對面站起來，繞過餐桌往她走過來，之後毫無預警的抱住她強吻，並稱「反正妳明天也不會記得」。

當時她用力撇過頭閃躲，朱學恒則回到座位，但她嘴唇噁心的涼意，讓她整個人結凍似的僵在座位上，「千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？」更甚的是，之後朱學恒再次走向她身邊肆無忌憚的又親了她，她憤怒地馬上離開，「至今，我還是不會忘記，朱學恒竟然笑著回我：『我剛叫的Uber也到了！』」。

鍾沛君又提到，日前，朱學恒，就在錄影現場，坐在她右手邊不到一公尺處，當著她的面正經八百且義正辭嚴地痛批性騷擾，「十個月前，對我上下其手的那個人，正坐在我右手邊不到一公尺處，若無其事的看著這一切。在那之前三天的錄影現場，他也當著我的面，正經八百，義正辭嚴的痛批性騷。他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒，手腳冰冷，不斷提醒自己絕對不可以哭出來。」

她還表示，去年8月19日，朱學恒在她男友和律師面前，用手機寫下切結書，承認其於去年8月6日晚間聚餐期間，因飲酒行為失控，在未經同意，違背對方意願及信任下，主動摟抱及親吻鍾沛君，並於事後離開該處，未於當時致歉及表達錯誤之意。切結書又指其行為惡性嚴重，應遭受到相關譴責及一切處罰等。

然而，之後的書面切結，卻刻意刪減了「主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」的字樣，鍾沛君指：「13字正是最關鍵也是讓我最噁心的部分...；我當時已經不想再追究，因為我又再次陷入恐懼，如果這件事曝光，別人怎麼看我？選民怎麼看我？所以，我選擇沈默，試圖裝作沒事，自我舔舐傷口，不斷找尋稍感安心。」她還確認，自己不是唯一被朱學恒強摟強吻的人。

在受到鍾沛君指控後，朱學恒開直播回應，指他事發時喝酒喝到「斷片」，沒有記憶，對鍾沛君指控無法否認，之後在Facebook發文道歉，「我的確犯錯，也會面對一切的後果，向鍾沛君和所有社會大眾道歉」。

不過網民發現，朱學恒的道歉文，最初版本為「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向所有被我冒犯的人道歉」。但他之後刪文重發，內容變更為「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」。因此，網民認為「在此向所有被我冒犯的人道歉」這句對應了鍾沛君所指，受害者除了她還有其他人。

而鍾沛君獲得跨陣營的聲援，如民進黨立委高嘉瑜留言指「沛君加油，妳真的很勇敢，辛苦妳了，妳的勇敢會讓更多人願意站出來，給更多人力量，謝謝妳的勇敢」；「雞排妹」鄭家純亦留言稱「朱學恒有夠噁」。國民黨的Facebook專頁則留言稱，「能夠勇敢揭露真相，是給予每一位需要的人滿滿的勇氣，沛君議員加油！」