01獨家︱馬英九訪陸「近鄉情怯」　或將參訪抗戰館追探台灣抗日史

馬英九將於4月1日啟程二度訪問中國大陸，公開行程包括北京在內。《香港01》獨家報道，馬英九在京期間與習近平見面「確定在計劃中」。此外，兩岸知情人士亦向《香港01》獨家透露，馬英九本次或將參訪位於北京的「中國人民抗日戰爭紀念館」，並重點觀看館內的「台灣廳」。知情人士還轉述了馬英九私下的談話，表示他去（2023）年首訪大陸時，感到近鄉情怯，也非常感動。



兩岸知情人士告訴《香港01》，馬英九此行或將造訪中國人民抗日戰爭紀念館，並重點觀看館內的台灣廳，而館方可能會特別安排館長羅存康為馬英九做導覽和講解。知情人士透露，馬英九為此項行程，日前還致電給台灣抗日志士親屬協進會的幹部，專門詢問了台灣抗日先烈羅福星參與1911年「黃花崗之役」的經過，可謂是「有備而來」。

知情人士還轉述了馬英九先前參與台灣抗日志士後代聚會的談話，他說去年的首度大陸行，「真的是大開眼界」，在行程中「近鄉情怯」的感覺越來越濃。馬英九提到，前次大陸行他去了很多跟抗戰有關的地方，因為其父母與抗戰有很深的關係，父親馬鶴凌響應蔣介石「十萬青年十萬軍」的號召而投筆從戎，母親秦厚修曾在惜別會上對馬父說：「你要記住，中國歷史上，成功的男人都是從戰場上走過來的」。

據轉述，馬英九回顧前次大陸之行，了解了很多過去不知道的故事，「讓我非常感動」。他還強調，未來將多舉辦兩岸交流活動，「讓兩岸人民深層交往，這是很難得，也很應該做的事情」。

位於北京市豐台區宛平城內的「中國人民抗日戰爭紀念館」，於1987年7月6日落城，翌（7）日七七事變50周年當天正式對外開放，著名的盧溝橋即在附近。該館於2015年增設台灣廳，為大陸首個台灣抗日鬥爭史實專題展廳，總規模達1萬5,100平方米，其中展陳區域6,190平方米，藏品庫區2,368平方米，其他則為公眾服務區等。台灣廳首波展出的展品，有300多件是台灣抗日志士後代所捐贈。