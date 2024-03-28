馬英九是和平信使　還是在掩護民進黨搞台獨？

馬英九將於4月1日至11日二訪中國大陸，在兩岸輿論場引起很多討論，兩岸媒體及關注台海動態的人對此都非常關注。有比較可靠的消息說，這次馬英九訪陸在京期間，有機會獲得最高規格接待，與九年前和他在新加坡進行歷史性會晤的「老朋友」再晤並獲設宴款待。



比較巧合的是，馬英九兩次訪陸，都恰好在比較敏感的時機。去年3、4月份到大陸祭祖期間，正好蔡英文過境美國到拉美「友邦」訪問，今年馬英九計劃訪問大陸期間，新當選的候任領導人賴清德的副手蕭美琴正在美國和歐洲訪問，賴清德本人也將於5月20日正式宣誓上任。

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兩組藍綠不同的人馬，差不多同一時間，一組到中國大陸訪問，一組到美國訪問，一個是和大陸素有淵源到後期開始有點讓美國不放心的國民黨籍前領導人，一個是唯美國馬首是瞻，但是卻和中國大陸關係高度緊張的民進黨籍領導人，這樣的旅程差異，立刻引燃了一個在兩岸圈爭論已久的話題：馬英九到底是和平信使，還是在掩護民進黨搞台獨？

兩種觀點都有可以自洽的邏輯。認為馬英九是和平信使者認為，馬英九從來沒有搞過台獨，也沒有說過支持台獨，他認同兩岸「一中」，維護「九二共識」，認同自己的中國人身份，主張和中國大陸溝通交流，加強與中國大陸的政治、經濟與文化聯繫，他任內八年，開創了兩岸自1949年分治以來的最美好時光。在兩岸關係自民進黨蔡英文執政陷入僵局以來，他一直在呼籲與大陸加強溝通交流，批評民進黨的台獨主張，多次重申「台灣人也是中國人」的身份認知，自己更是頂著在台灣內部被抹紅、抹黑、賣台等壓力，身體力行到中國大陸訪問，努力緩和因為民進黨台獨導致緊張升級的兩岸關係。

這種觀點還認為，馬英九雖然在任內提出包含「不統」的「三不」主張，強調台灣人的身份認知，但那都是囿於台灣主流民意的現實情況，從現實出發說的政治語言，從馬英九青年期間和卸任後的言行，他實質上是主張統一的，只不過他主張的統一是以台灣為主體，以中國大陸為客體，符合與台灣先行憲法的統一，和中國大陸主張完成統一的路徑正好相反。不過這不算問題，人各為其主，身為國民黨籍的台灣領導人，要求他和中國大陸的統一主張完全一致根本就是強人所難，馬英九的統一主張雖然和中國大陸的統一主張有衝突，但是在兩岸的特殊情況下，能主張統一，認同兩岸一中，認同九二共識，就是一家人。

習馬會於2015年11月7日在新加坡舉行，當時兩岸執政當局以求同存異的精神，為兩岸關係寫下歷史新頁。（台灣總統府供圖）

但是，後一種截然相反的觀點則認為，馬英九——包括整個國民黨在內，自李登輝以來在執政期間都從未說過支持兩岸統一，更沒有推動完成統一的行動。馬英九任內提出的「不統」就是赤裸裸排斥統一，台灣有今天的台獨意識形態，和他任內的放縱不作為，甚至還不斷強調激發台灣人的本土意識密不可分，他也有很大責任，而且和國民黨現在其它官員一樣，和大陸搞溝通交流，到大陸訪問，目的僅限於維持「和平」不是推動完成兩岸「統一」。

這種觀點還認為，和民進黨赤裸裸明晃晃的「台獨」相比，馬英九搞的是「華獨」，即在中華民國的名義下偷偷摸摸搞台獨，屬於更危險的「暗獨」。因此馬英九和國民黨現在的兩岸思路整體一樣，就是騙，騙吃騙喝騙惠台政策，然後以拖待變。在兩岸關係上，這種觀點還認為，馬英九及國民黨表面上和民進黨不同，扮演的是溝通交流的角色，是民進黨搞台獨的「刹車皮」，實質上則和民進黨心照不宣，是那個扮笑臉說好聽話迎合大陸喜好的人，是在一邊自己偷偷摸摸搞台獨，一邊配合民進黨搞台獨。

目前的兩岸輿論場上，這兩種觀點都不乏其人。專業理性的、對兩岸歷史及現狀有深入瞭解與認知、主流一些的人，多傾向於支持第一種觀點，從中國大陸對馬英九對國民黨的高規格歡迎態度看，大陸官方也傾向這種認知。

但是在網絡輿論場，特別在中國大陸這些年情緒越來越鷹派激進、越來越主張對台強，要硬敢於鬥爭的輿論場，支持後一種觀點的明顯佔了主流。在兩岸政治認同越來越複雜對立的趨勢下，國共兩黨交流到底能在多大程度上改善兩岸關係，拉近兩岸人心，還需要時間來檢驗。