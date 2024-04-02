小林製藥紅麴案台灣累計11宗通報　衛福部一周內公布索償程序

日本小林製藥公司的紅麴保健品食物安全問題持續發酵，台灣衛生福利部食藥署共接獲11宗相關通報，其中1人曾服用購自日本的小林製藥紅麴膠囊。

衛福部部長薛瑞元表示，當局將透過專案協助受害消費者，一周內會公布索償程序。



據衛生福利部食品藥物管理署統計，新增接獲5宗相關通報，「全國健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」已收到與小林製藥有關紅麴產品案件通報共11宗，其中包括3宗健康食品，分別為1宗諾寶紅麴膠囊及2宗大醫生技紅麴膠囊，保健功效皆為調節血脂。

食藥署資料顯示，8宗通報的一般食品產品，分別為3宗大研納豆紅麴Q10膠囊、2宗達摩本草納豆紅麴素食膠囊、1宗御熹堂日本專利紅麴納豆Q10、1宗紅景天納豆紅麴膠囊，另有1宗是服用了購自日本的小林製藥紅麴膠囊。

日本小林製藥公司紅麴保健品。

薛瑞元表示，小林製藥的紅麴事件確實可能在台灣出現系統性風險，消費者可向台灣製造商求償，衛福部規劃透過專案模式，協助受害消費者，預計最快一周內公布索償程序，整宗案件還在釐清中，將累積個案進一步處理。

行政院消保處至今接獲18宗申訴案。消保處長鍾瑞蘭指，根據消保法規定，不論是製造商、輸入商或經銷商需要負起相同責任，民眾可從企業經營者、消保團體、地方消保官等3種渠道申訴，滿20人以上即可提起團體訴訟。