紅麴｜小林製藥中國：涉事3款產品未在國內上市銷售　將協助回收

日本小林製藥旗下紅麴保健品，被指導致消費者腎臟出現健康問題。小林製藥證實，截至3月28日，已有4人因服用有關產品而喪生。

3月27日晚，小林製藥（中國）有限公司發布聲明稱，本次自主召回涉及的3款產品均未在中國大陸市場上市銷售，若有中國消費者透過海外跨境平台、境外實體店舖或其它渠道購買相關產品，小林製藥將協助回收產品。



小林製藥（中國）有限公司發布協助小林製藥株式會社自主召回使用紅麹原料相關產品的聲明稱，本次涉及回收的3款產品，分別是紅麴膽固醇顆粒、納豆激酶顆粒以及降膽固醇健康輔助顆粒，都是以含有紅麴成分，可以降低膽固醇為主要賣點，這3款產品在日本的普通藥妝店都可以購買。在中國多家電商平台，也有小林製藥官方店鋪在銷售其產品。

小林製藥（中國）有限公司發布聲明稱，涉事3款紅麴產品未在國內上市銷售，將協助中國消費者回收。（微信公眾號＠小林製藥中國）

聲明稱，小林製藥（中國）已於3月22日通知相關的跨境平台緊急下架相關產品，並盡快通知所有消費者立即停止食用，並正著手逐一聯繫有相關產品售賣的平台，要求立即下架相關產品，盡快通知所有消費者停止食用。

對於從跨境官方渠道購買的產品，通過UNQ日本株式會社協助小林制藥株式會社進行回收。至於其他消費者則建議聯繫原購買渠道退貨，若遇到問題和困難，小林製藥（中國）將積極協助。

《澎湃新聞》報道，小林製藥在天貓、京東、拼多多的官方客服均表示已下架紅麹膽固醇顆粒，若曾在店內購買，消費者可申請退款退貨。