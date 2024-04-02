巴菲特買回台積電？台網紅愚人節玩笑呃全球市場　若觸法可囚10年

一名台灣網紅在4月1日愚人節製造假彭博社（Bloomberg）新聞，假稱股神巴菲特買回台積電股票，隨後被財經媒體、網紅，甚至國際媒體採用，導致全球市場受騙。台灣金融監督管理委員會（金管會）2日證實收到投資人陳情，已督導證交所啟動監視查核，若查有不法，證交所或櫃買中心將移送檢調偵辦，依法最重可關10年，得併科最高新台幣2億元罰金（約合4960萬港元）。



4 月 1 日愚人節，市場傳出股神巴菲特買回台積電持股，帶動台積電 ADR 逆勢大漲 4%，收 141.49 美元，激勵台積電2日上漲 20 元，終場收在 790 元，漲幅 2.6%，但其實這是一場世界級的愚人節玩笑，台灣網紅摩股史塔克（Moore Stock）承認是自製的假新聞，後續將面臨違法爭議。

2023年5月6日，巴菲特在年度股東大會上對投資者表示，退出台積電主要出於對中國大陸和台灣的地緣政治緊張局勢的顧慮。（Reuters）

台灣金管會2日舉行例行記者會，證券期貨局副局長黃厚銘被媒體問及網紅散布巴菲特買回台積電假消息一事，證實收到投資人陳情資料，金管會已督導證交所啟動監視查核，若涉及不法情事，證交所將依規定辦理，以維護投資大眾權益。

依台灣現行股市監視查核機制，若證交所或櫃買中心發現有網絡留言提供不實信息，可能會涉及《證券交易法》155條第1項第6款意圖影響股價而散布流言或不實資料情事，若查有不法，證交所或櫃買中心將移送檢調偵辦，依證交法將可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以上、2億元以下罰金。

黃厚銘在記者會上並未透露收到多少投資人陳情，僅稱證券市場有投資人保護機制，若確實因為發生《證券交易法》155條情事導致投資人權益受損，投保中心可協助投資人爭取權益。依投保法規定，若要透過投保中心協助提團體訴訟，當事人必須達20人以上。

網紅「摩股史塔克」在意識玩笑鬧大後，2日發表道歉啟事，提到對於自己的輕忽與自以為是，致上最誠摯的歉意，並說明關於愚人節當日會想寫巴菲特買台積電的文章緣由，是因為見到大家都在開愚人節玩笑，於是在接近 12 點前也想要參與。

網紅「摩股史塔克」1日承認製造假新聞，指股王巴菲特買回台積電股票。（Facebook@摩股史塔克）

摩股史塔克自言，當時寫一篇關於巴菲特買台積電的文章，並送到 AI 進行翻譯，而在這期間並沒有任何交易行為，追朔前一個月內也沒有任何持股與 ETF 曝險於台積電，而這篇貼文的發布與自身，以及身邊任何有人都沒有任何對價與盈利關係。

摩股史塔克表示，現在明白自己的過錯，並感到非常懊悔，所以在後續的一段時間內，預計將會暫停一切行動與發文，並進行悔過，以保證未來會更加謹言慎行。

台媒《財訊》援引律師分析，指「意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料」在台灣恐將判刑最高 10 年以上重罪，甚至翻成英文遭各國媒體採用，直接影響美國股市，雖然自稱是愚人節玩笑，但經後續調查恐將認定為「故意操作股價」，有可能慘遭牢獄之災。