台積電持續外移恐削台灣「矽盾」？官方：同步擴廠　本土幅度更大

台積電日本熊本廠2月24日開幕引起全球關注，然而有立委關注台積電持續外移是否會削弱台灣。對此，台灣的國發會主委龔明鑫周三（6日）表示，人工智能（AI）題材發燒，衍生大量的高階晶片需求，雖然台積電積極擴充產能，但最高階製程還是會留在台灣。



龔明鑫在立法院經濟委員會進行業務報告時表示，未來AI需求龐大，晶片需要2、3奈米以下的高階製程，這也是台積電積極擴充產能的關鍵。為了因應未來晶片需求，除了高雄、中科，未來嘉義也可能設有封測廠。

國民黨立委謝衣鳯質問，日本期待台積電成為「黑船2.0」，以拯救失落30年的經濟，但台積電持續外移，是否會削弱台灣的矽盾？對此，龔明鑫表示「不是外移，是同步擴廠」。他解釋，台積電在本土擴廠幅度更大，比日本更大，且2奈米、1.4奈米都落腳台灣。

台積電位於日本熊本縣的工廠。（Kyodo via REUTERS）

今年是美國總統大選年，謝衣鳯追問，如果前總統特朗普回朝，可能會要求台積電繼續於美國擴廠。龔明鑫則表示，台積電已經宣布在美國蓋二廠，後續先看美國建廠狀況、持續關注進度。

龔明鑫進一步強調，台灣土地珍貴，不太可能全部產能都留在台灣，台積電因應國際需求，成熟製程前進海外設廠，但本土仍是用最先進製程。