台灣花蓮地震921後最大規模　台氣象署：未來4天可能有7.0級餘震

台灣中央氣象局稱，4月3日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方25.0公里，深度為15.5公里。

台灣氣象署地震中心表示，未來3、4天可能會有規模6.5以上至7.0級的餘震；本次地震也是自1999年台灣「921大地震」後最大的地震規模。



+ 1

台灣氣象署地震測報中心主任吳健富在地震記者會中表示，本次震央離陸地相當近，是極淺層地震，因此全台有感；台北因為盆地效應、高樓層的感受會更明顯。

吳健富稱，地震震央為菲律賽海板塊隱沒處，也是地震好發區域；目前判斷這次地震應該就是主震，由於這個地區能量累積快速，未來3、4天可能會有規模6.5以上至7.0級的餘震。

+ 1

吳健富表示，台灣規模6至7級的地震1年約2至4個，規模7級以上因為相當少，並沒有特別統計；但這次地震是在921大地震發生25年後最大規模，當年921大地震是規模7.3，當時以舊制震度，最大為南投魚池7級；至於本次花蓮地震規模後續有可能會再調整，但目前看來強度是與921大地震相近。

吳健富表示，2020年起改為地震震度新制，前一次發生震度6強是在2021年台東池上918地震，這次是第2次達震度6強。

至於部分地區或民眾沒有收到手機地震警報，吳健富表示，員工也有類似的情況，有部分收到、有部分沒收到，後續還在了解原因。