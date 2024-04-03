台灣花蓮地震｜自家酒店處傾斜大樓對面　主播：倒下就壓到我們啦

台灣花蓮近海今日（3日）上午發生7.2級地震，為自1999年9月21日的「921大地震」後，最大的地震規模。鄰近震央的花蓮災情慘重，其中位於軒轅路的「天王星大樓」整棟傾斜將近45度，而主播張齡予家開的酒店正正位於大樓的正對面，令她十分焦慮，「誰快來把那棟樓拉住！倒下來就壓到我們啦！」



相關新聞：台灣地震｜花蓮有大樓傾斜近45度 早餐店整層崩毀 泳池搖成瀑布（點圖放大閱覽）

+ 1

地震過後，各界陸續傳出災情照片，其中天王星大樓整棟傾斜將近45度，加上餘震不斷，輿論憂慮其有進一步倒塌的風險。而張齡予定睛一看，天王星大樓的正對面就是她家開的麗翔酒店，兩邊距離只有5步之遙。

張齡予表示，酒店的主要經營者是其姐姐，但目前她人在台北，非常焦慮，因為火車停駛，也訂不到票回去。

+ 3

而地震發生後，員工第一時間就緊急把客人都疏散到停車場空曠處，以保護客人生命安全為第一優先。

但張齡予也憂心忡忡，稱如果對面的大樓再往下倒一點點，「我們就死定了」。她續稱，姐姐住的房子就在酒店旁邊，很可能會被波及。但她也透露，在上一次花蓮發生大地震致大樓倒塌之前，其父親就有先見之明，為整棟大樓完成結構補強，可以耐8級地震。

張齡予指，當時父親做這件事情的時候，業界都表示不解，「都認為他幹嘛多花這個錢」，但是父親覺得寧可多做，也不要事後後悔，結果做完不久，就發生超大地震，「我們本來是離東大門夜市第二近的飯店，上一次地震發生之後，最近的那棟倒了（當時已被證實是危樓），我們就成為最近的飯店，今天發生這個狀況，我們也都很害怕」。

最後，張齡予公開呼籲大家要小心餘震，並表示希望天王星大樓能夠堅強撐住，「撐住啊！倒了就壓到麗翔了啦」。