廣西樂團「回春丹」稱「中國台灣」引不滿　抗議者圍堵演唱會現場

以歌曲《鮮花》爆紅的大陸搖滾樂團「回春丹」4月2日首度到台灣開唱，並預計於4月4日至6日參加「台灣祭」，卻因為在社交平台專頁寫「中國台灣」引發撻伐。隨後，樂團被台灣祭取消演出，雖然2日的專場如期舉行，不過現場有大批抗議群眾，他們紛紛高舉支持台灣獨立等的旗幟，並高喊「台灣中國一邊一國」的口號。



據早前報道，時常在Facebook分享時事的「DJ金寶」指，廣西搖滾樂團「回春丹」1日在IG、微博發文，稱「從廣西到中國台灣，明天台北開爐見」。雖然IG貼文刪除了，但文章已被截圖，在網絡上掀起討論，還有網民提到「IG貼文刪了，但微博貼文仍在」。

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2日，回春丹在華山Legacy Taipei舉辦「開爐」演唱會，雖然上述帖文已經刪除，但仍止不住火，在開演前已有不少抗議群眾抵達門口，他們高舉各式各樣有關台灣、香港、西藏的旗幟及毛巾，也有人在樂團演唱歌曲時人高舉小熊維尼以諷刺。

報道指，會後本來有簽名環節，但被取消。而在樂團離場的時候，他們被抗議的群眾包圍，抗議者大聲高喊「台灣中國一邊一國」的口號。有原本有買票的歌迷表示，他認為台灣被樂團矮化，因此沒有辦法再進場支持他們。

台灣祭Taiwan Music Festival臉書官網發文，宣布樂團回春丹演出取消。（facebook@台灣祭Taiwan Music Festival）

隨著兩岸輿論發酵，「台灣祭Taiwan Music Festival」的Facebook粉專在2日中午貼出公告稱，「對於中國回春丹演出團體在網絡發文造成的紛擾，深感遺憾，在此公告台灣祭的回春丹演出取消，我們希望除了音樂，至少我們還有信念、無法撼動的信念」。