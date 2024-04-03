台灣政權交接防「台獨」暴衝　美國人比賴清德還緊張

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）赴台，4月1日分別會見蔡英文與賴清德。從時間點上來看，羅森伯格此行為的不是馬英九訪陸，恐怕是為了即將到來的賴清德「520」就職。



美國有話對民進黨「耳提面命」

與過往AIT主席訪台次數相較，羅森伯格顯得格外頻繁。她上任以來，這已是第五度訪台；前一次赴台，選在台灣2024年大選日的隔天，換言之，近三個月來已兩次造訪台灣。次數如此頻密，顯然作為台灣政治幕後藏鏡人角色的美國，對於「務實台獨工作者」賴清德即將掌權，內心依舊充滿疑問與忐忑。因此，不僅日前擔任賴清德副手的蕭美琴低調密訪美國，羅森伯格還得再飛至台灣一趟，看來美方對民進黨政府有話需要再三「耳提面命」。

外交歷練豐富的羅森伯格，對印太事務相當熟悉，在AIT主席任內行事風格極為謹慎。去（2023）年8月賴清德以蔡英文特使的身份，利用出訪台灣南美友邦巴拉圭的機會過境美國，其13日抵達紐約時，羅森伯格以「參加妹妹婚禮」為由未出面，改由AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機，從而被視為史上最低規格的台副總統「過境美國」。

蔡英文（右）4月1日上午接見美國在台協會主席羅森伯格（左）。（台總統府）

隨着美國年底大選日接近，美方看來更加防範民進黨政府成為中美關係的一隻「灰犀牛」。因此，1月13日賴清德贏得2024台灣大選，拜登（Joe Biden）隨即表態「不支持台獨」；14日，在羅森伯格的陪同下，由美國前國家安全顧問海德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）組成跨黨派資深代表團隨即抵台，拜會台灣黨政高層。

美方「兩個維持」穩住台灣不獨

羅森伯格如今在三個月內二度訪台，又在同一日內先後會面蔡英文與賴清德，表示美方有訊號必須在政權交接之前傳達清楚。除了套交情式的提及「台美關係堅若磐石」這些老調重彈之外，羅森伯格對蔡英文表達「美台都希望台海可以維護和平跟穩定」，又對賴清德表明「希望持續努力維持區域跟兩岸的現狀」。

「維持台海和平穩定」、「維持區域兩岸現狀」，在台灣政治輿論圈的解讀，往往視之為美方「挺台」的表態，是要向北京表達美國「支持台灣」的決心。然而，從拜登「不支持台獨」的宣示，到羅森伯格密集到訪台灣，已經很明顯可以看出，其口中的「兩個維持」，說話對象並非北京，而恰恰正是台北。

台副總統賴清德（右）4月1日下午接見美國在台協會主席羅森伯格（左）一行。（Facebook／賴清德）

對美國來說，要做到「維持台海和平穩定」、「維持區域兩岸現狀」有兩條缺一不可的路徑，一是北京「不統」，二是台北「不獨」。放在當下的情勢來看，縱然北京方面已表現出強烈統一台灣的決心與意志，但其仍然高舉「和平統一」大旗，靠着和平發展與融合發展來「促統」。那麼台北方面「獨」或「不獨」，反而成為美方眼中較為急迫需要擺平的對象。

非為賴清德撐腰而要他把皮繃緊

尤其是即將接掌台灣政權的人，不再是靠着「中華民國台灣」掩護「台獨」傾向的蔡英文，而是多次在公開場合宣示「台獨」立場的賴清德。而且賴清德的人格特質向來偏執，面對大選前「賴皮寮」的爭議，他全然紋風不動，便可見一斑。故此在大選之前，「疑賴論」早在華府政界不脛而走，就算賴清德喊出「不能懷疑美國」，也難以讓美國對他的懷疑有所釋然。

2022年7月21日，賴清德代表蔡英文參與美國在台協會舉辦的「美國獨立246周年」慶祝活動。（Facebook／賴清德）

距離5月20日只剩下一個多月的時間，賴清德的就職演說稿究竟要怎麼寫，成為這位只有四成民意支持的當選人最大難題。一來蔡英文2016年就職時，使用「九二會談歷史事實」取代「九二共識」，得到北京「一份未完成的答卷」負評；二來馬英九選在賴清德就職前夕二度造訪中國大陸，以身體力行的方式為「九二共識」續命；三來如何不在「台獨」問題上，給外界製造一種「自走砲」或「暴衝」的印象，特別是安定美方的心，不在台海問題上「自找麻煩」。上述種種，都是賴清德這份「就職演說」難以下筆的重要因素。

羅森伯格此時此刻踏上台灣，實在引人政治浮想聯翩，是不是來給賴清德這位「新總統」下指導棋，吾人不得而知。唯一可以確定的是，美方並不希望賴清德變成另一個陳水扁，被華府精英界貼上「麻煩製造者」的標籤，倘若其體內的「台獨」DNA在就職演說上發作，進而「出了亂子」，讓已經緊繃到極點的台海陷入「地動山搖」，勢必亦將嚴重衝擊中美關係，這或將不是美國方面所願意看到的結果。換句話說，羅森伯格「銜命」赴台，不見得是來給賴清德「撐腰」的，而是要他「把皮繃緊」。