學童炒菜養雞爆紅家長千里慕名求學　網民戲稱辛者庫幼兒園惹議

江蘇徐州有幼兒園在網上發布一眾學童炒菜、蒸饅頭、養雞、縫紉的影片，引起外界關注，更被網民冠以「辛者庫幼兒園」的稱號。不過，幼兒園工作人員反對被戲稱為辛者庫，「不喜歡這個貶義詞，孩子是純真的」。



《紅星新聞》報道，園長張乾介紹，影片內容為幼兒園內的生活課堂，從2020年起開設，剛開始在室內，去年開始在室外搭鍋台煮飯。

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張乾表示，學童們不僅燒火做飯，還養了雞鴨兔子，家長都特別支持，還向幼兒園送柴火。有遠至哈爾濱、內蒙古等地的家長千里慕名來求學。目前，幼兒園的報名已經排到後年。

幼兒園工作人員介紹，課堂目的是引導孩子少接觸電子產品，多鍛煉動手能力、生活能力。對於有不少網民調侃稱「這是辛者庫幼兒園」，她指自己起初不知是什麼意思，「然後我看了一下，就是以前古代的一個後勤，假如說難聽一點『奴役』，我不大喜歡聽這個，孩子的世界是很純真的」。

有網民表示，只要不讓孩子體力透支過於勞累，幼兒園能夠讓孩子學習做家務、煮飯做菜、製作手工，增強他們的動手能力、勞動能力、自理能力，不再只是單純教孩子學課本知識，「這種幼兒園模式還真的挺好的，建議全國推廣啊」，更有人反問「這不就是德智體美勞全面發展嗎？」。

同時，不少人認為不應該用「辛者庫」一詞形容，「這個戲稱我從一開始看着就覺得不禮貌」、「辛者庫………是不是有毛病？？？」，笑言「明明是御膳房幼兒園」，或應改名為「幼兒職業技術學院」。