台灣花蓮地震｜募款破1億台幣　香港與日美英澳入列境外捐款五強

台灣花蓮近海3日發生黎克特制規模7.2地震，根據台灣官方最新統計，截至6日下午3時，累計 13人死亡，尚有6人失聯。截至4日下午，今起花蓮地震共收各界捐贈筆數72914筆，款項合計新台幣1億230萬元（約合2493萬港元），境外捐款則以來自香港、日本、美國、英國、澳洲等國家地區為多。



台灣衛生福利部衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會6日下午公布，截至4月6日16時，募款累計新台幣1億230萬元，總捐贈筆數為72914筆。賑災基金會表示，專戶募款期間自4月4日至5月3日止，為期一個月，共三大管道可捐，包括「銀行匯款、集資平台和LINE PAY」。

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目前台灣土地銀行帳戶收款新台幣2308萬8432元、挖貝集資平台專案有新台幣2210萬7264元、LINE Pay愛心捐款則高達新台幣5711萬1000元。

此外，在信用卡捐款部分，經平台統計資料顯示，有超過30個海外國家與地區人士捐款，其中以來自香港、日本、美國、英國、澳洲為最多。賑災基金會表示，無論金額大小，海內海外，皆是世界各地對震災中台灣的善意。基金會說明，專案募款進入第三天，因啟動期間適逢連假，尚無大筆臨櫃匯款挹入。