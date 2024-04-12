台新內閣第二波人事公布　作家小野掌文化部　黨內指兌現用人唯才

台灣總統當選人賴清德周三（10日）公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰出任行政院長、前文化部長鄭麗君出任副院長。周五（12日），新內閣繼續公布第二波內閣人事。



新名單包括內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀、文化部長李遠（小野）。



據中央社報道，劉世芳是前立委，政壇經歷豐富，為監察院長陳菊在高雄市長任內的左右手。她在黨內是新潮流系要角，也是政壇上罕見有化學工程、環境工程背景與專業的女性政治工作者。其豐富的行政歷練以及熟悉立法院生態等長才獲賴清德看重，未來將貫徹推動社會住宅等重要工作。

而李孟諺是基層公務員出身，擁有水利專長，擔任過台北縣政府水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府代理市長、行政院秘書長，被視為民進黨政府中生代人才。

準行政院長卓榮泰（中）與準秘書長龔明鑫（左三）上午公布第二波新內閣名單，包括內政部長劉世芳（右三）、交通部長李孟諺（左二）、法務部長鄭銘謙（右二）、教育部長鄭英耀（左一）與文化部長李遠（右一）。（聯合報）

身為北檢檢察長的鄭銘謙則有豐富的肅貪經驗，在廉政署長任內偵辦宜蘭縣長林姿妙涉貪案，更與專案小組密集開會研擬偵查策略。接掌「天下第一檢」台北地檢署後，他順利偵結起訴新竹市長高虹安涉貪案，並持續追查國民黨台北市議員陳重文涉嫌圖利台智光案。

即將出任教育部長的鄭英耀則是台灣中山大學校長，教育學者出身的他曾任高雄市教育局長，行政經驗非常豐富。在中山大學校長任內則力推雙語政策，並曾公開呼籲鬆綁法規，推動公私立大學整併。

發布會現場。（聯合報）

至於小野是知名作家、編劇，與導演侯孝賢等人皆是台灣電影新浪潮的重要推手。他曾任中華電視公司總經理、台北市影視音實驗教育機構校長。2018年9月，他獲得爭取連任的台北市長柯文哲延攬擔任競選辦公室總幹事，選後回任台北市文化基金會董事長。

有黨內人士表示，李遠過去曾擔任柯文哲競選辦公室總幹事，鄭銘謙則從未進入政務體系，這次銜命扛起重責，兌現賴清德用人唯才、不分黨派承諾。