非正式官宣？蔡英文見外賓曝林佳龍是下任台外長　吳釗燮另有新職

台灣的總統當選人賴清德5月20日將就職，準行政院長卓榮泰今日（16日）上午公布第三波內閣人事名單，惟備受關注的外長等尚未公布。不過總統蔡英文接見新西蘭國會跨黨派友台小組訪問團時，提及總統府秘書長林佳龍是下一任外長。



卓榮泰尚未宣布所有人事案，但蔡英文接見新西蘭國會跨黨派友台小組訪問團時，提及林佳龍是下一任台灣外長，而現任外長吳釗燮則將會擔任國安會秘書長。消息引起輿論關注，總統府官員表示，任何人事的正式宣布，都以當選人團隊公布為準。

現年60歲的林佳龍現任總統府秘書長、台外交部無任所大使，曾任交通部部長、台中市市長、總統府副秘書長、行政院新聞局局長、民進黨秘書長、立法委員等。

林佳龍將任外長。（資料圖片）

蔡英文致詞時指出，新西蘭和台灣皆堅持自由人權，在追求和平及繁榮目標上，更是不分黨派，這幾年來，印太區域的地緣政治和經濟面臨許多挑戰，民主國家更要團結一致加強合作，共同維護區域和平穩定。訪問團成員、新西蘭國會社會服務暨社區服務委員會主席穆尼（Joseph Mooney）則表示，台灣和新西蘭的民主都蓬勃發展，希望可以更加了解台灣的民主制度，特別是現時局面面臨非常多挑戰，希望可以維護這個區域的和平與繁榮。

準行政院長卓榮泰今日上午公布第三波內閣人事名單，其中，國家發展委員會主委由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清出任；經濟部長由崇越集團董事長郭智輝接手；金融監督管理委員會主委由台灣政治大學商學院副院長彭金隆接任；公共工程委員會主委為前中油董事長陳金德；數位發展部長由中央研究院資訊科技創新研究中心的資通安全專題中心特聘研究員黃彥男接任；國家科學及技術委員會主委一職，由南台科技大學校長吳誠文出任。

卓榮泰表示，台灣已經在全球產業供應鏈中已扮演不可或缺的重要角色，掌握科技運用的速度將會決定台灣成長的速度，當世界對台灣的產業更信賴，台灣就越與世界民主陣營同在。