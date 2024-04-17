高雄保母涉虐待5個月大男嬰遭聲押　家屬：從沒懷疑過對方

台灣高雄傳出虐兒案。一名5個月大男嬰疑遭保母施虐，遭收托1個多月後，日前被家人發現顱骨多處骨折，急救後尚未脫險。王姓保母有重大嫌疑，她接受偵辦時否認施虐，檢方4月12日聲請羈押獲准。

據了解，王姓保母同時收托3名幼童，目前僅在疑似受虐男嬰發現傷勢，其餘幼童是否有同樣情況，有待檢警釐清。



男嬰母親接受《ETtoday》訪問時稱，生產前已與王姓保母簽妥契約書托嬰，在兒子約4個月大時，即3月4日起將他托給王姓保母照顧。她表示，將兒子送托時，新北虐兒事件正沸沸揚揚，看到虐兒事件很害怕，但基於之前的交情，她很信任王姓保母，甚至兒子在送托期間有任何磕碰瘀青，她都沒懷疑過對方，沒想到最相信的保母竟成為虐兒事件主角。

高雄保母涉虐待5個月大男嬰。（三立新聞網）

高雄市社會局指出，王姓保母已遭羈押，社會局裁定暫停新收托、強制轉介其他2名收托兒童，因該保母查無違規紀錄，社會局已採獨立告訴，若調查虐待行為屬實，將廢止登記不得擔任居托人員。

檢警調查，該名男嬰今年3月4日被家人送至王女家中，送托不久，男嬰身上陸續出現瘀傷，4月10日男嬰母親前往接送時，發現孩子意識模糊，緊急送往醫院急救。

高雄市社會局指出，王姓保母已遭羈押，若調查虐待行為屬實，將廢止登記不得擔任居托人員。（聯合報）

男嬰急救後，診斷發現右側顱骨多處骨折、雙側視網膜出血、嚴重腦水腫，開刀後目前仍在深切治療部，未脫離危險，院方診斷「高度懷疑兒童虐待」，並啟動兒童虐待通報，由轄區鼓山分局展開偵辦。

警方根據男嬰身上傷勢及母親供詞，懷疑男嬰是遭王女施虐，隨即報請高雄地檢署指揮，拘提王女到案。4月12日，高雄地檢署婦幼專組檢察官複訊後，因王女否認施虐，考量男嬰所受傷勢之重，且王女還有收托其他幼兒，恐有反覆下手之虞，依重傷害等罪嫌，向法院聲押獲准。