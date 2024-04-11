江蘇童遭虐致殘　雙腿戴假肢需靠手感知事物　生母一審囚6年9個月

江蘇南通通州區男童軒軒，去年初被揭發長期遭生母顧某某虐待，最終要截肢並出現視力殘疾。東窗事發後，顧某某涉嫌虐待罪被刑拘及起訴。4月11日，該案一審宣判，顧某某犯虐待罪成，獲刑6年9個月。



《現代快報》報道，軒軒父親門先生稱，兒子雙腿已經截肢，並戴上假肢，一年前已經要靠手來摸索去感知周圍的事物，經過治療有些起色，但左眼沒有視力，右眼視力僅在0.01~0.02之間。由於需要治療眼睛，軒軒仍在北京住院，尚未知何時能出院。

門先生稱，自己一直不理解顧某某為何會虐兒，她也沒有陳述虐待孩子的原因，但承認了起訴書上的虐待行為，「事發後也做了精神鑒定，她並沒有這方面的疾病」。

《紅星新聞》報道，門先生今日在庭審現場見到顧某某，「她說自己後悔了，但不知道她內心真實想法」。他表示，目前的判決結果沒有達到自己的心理預期，即故意傷害罪和虐待罪併罰。對於是否會考慮上訴，他則稱需要再衡量自己的精力和時間，一方面要照顧孩子，另一方面還要工作，「判決後我會離婚，自己帶孩子」。

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南通市通州區人民檢察院起訴書顯示，經依法審查查明，2022年2月至2023年1月初案發，顧某某因與被害人（軒軒）母子感情淡薄，且認為對方不聽話、常大小便在身上、床上、地上而心生厭惡，遂經常採用打罵、摔扔、拖拽、罰站、撕嘴、推下樓梯、扯頭髮、澆冷水、在外淋雨、逼吃大便、長期挨餓等方式實施虐待。

2022年5月，幼兒園老師發現被害人明顯消瘦、身上多處外傷，及時向相關部門反映。顧某某在相關部門教育、訓誡後仍不思悔改，繼續以上述方式虐待被害人，致其重度營養不良、精神萎靡及身體經常多處瘀青和皮外傷。

在2022年11月至案發期間，顧某某在室外嚴寒並伴有風雨的情況下，讓被害人雙腳站在冷水盆中自己擦洗身體，不給其穿鞋襪、不給其被褥、讓其無有效保暖措施和衣而臥、獨自睡二樓露天陽台過夜的方式，反覆對其進行傷害，且明知被害人雙腳凍傷、走路不穩，仍不帶其就醫，導致其在短期內雙側足踝部凍傷、跌倒致創傷性硬膜下出血，引起顱內高壓而雙眼視力下降（目前無法鑒定該傷情）；以及雙側足踝凍傷壞死而截肢，經法醫學鑒定，被害人的該人體損傷程度為重傷一級。

南通市通州區檢察院認為，顧某某長期、頻繁虐待自己的幼子，情節惡劣，致被害人重傷一級和嚴重傷殘，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以虐待罪追究其刑事責任。顧某某如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。顧某某自願認罪認罰，可以從寬處理，遂作出上述判決。