2023全球軍費開支達新高　歐亞中東漲幅顯著　台灣增1成位列21名

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）公布2023年世界各國軍事支出，全球總額相較2022年增加6.8%來到2.4萬億美元，創下繼2009年以來最大年增幅，同時刷新歷史新高。台灣2023年軍事支出也較去年增加11%，達到166億美元，位列第21名，較去年的第20名下降一名。



台媒《聯合報》報道，SIPRI指出，美國、中國、俄羅斯、印度和沙特阿拉伯是全球五大軍火消費國。這是全球自2009年以來，首度出現非洲、歐洲、中東地區、亞洲與大洋洲、美洲等五大地區的軍事支出都增加，尤以歐洲、亞洲、大洋洲，以及中東地區最為顯著。

中國作為世界第二大軍費支出國，2023年總額預估為2960億美元，比去年增加6%；SIPRI研究員表示，這間接帶動日本和台灣等周邊國家與地區增加其軍事支出，日本去年的支出為502億美元，台灣166億美元，雙雙成長了11%。印度的支出增加了4.3%，達到836億美元。

美國軍費連年上漲，未來聚焦於海軍擴編。（GettyImages）

美國依舊是北約成員國中最大的軍事開支國，總額達到9160億美元，較去年增加2.3%，佔北約成員國總額的68%。

綜合中東地區軍事開支則為2000億美元，增加9%，是中東過去十年來最高的一次年增幅。

至於深陷俄烏戰事的烏克蘭，在今次排行中，成為全球第八大軍費國，增長51%，達到648億美元，不過這只是俄羅斯在當年支出的59%。

俄烏戰爭：圖為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2024年2月19日到訪東北部前線庫皮揚斯克（Kupiansk），會見當地部隊。（Reuters）

根據SIPRI的估計，俄羅斯2023年軍事支出增加了24%，來到1090億美元。而自俄國2014年從烏克蘭手中併吞克里米亞以來，軍事支出已增加了57%。

SIPRI研究員田楠表示，全球軍事開支增加幅度前所未見，直接反映國際和平和安全秩序惡化。田楠認為，一來俄烏戰爭「毫無結束跡象」，二來考量中東目前局勢，三來亞洲日趨緊張，種種因素讓他認為，各國可能會繼續提升軍事力，「預計這種成長趨勢至少將持續好幾年」。