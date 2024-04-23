卓榮泰宣布第5波內閣人事　財長留任　農業部長曾應對進口蛋爭議

賴清德5月20日將就任台灣總統，準行政院長卓榮泰周二（23日）宣布第5波內閣人事，包含農業部長陳駿季、主計長陳淑姿、僑委會主委徐佳青（留任）、財政部長莊翠雲（留任）、海委會主委管碧玲（留任）、人事長蘇俊榮（留任）。



其中，陳駿季出身農業部前身農委會，並在農業試驗所擔任所長9年，自2019年接任農委會副主委，並在升格農業部後擔任政務次長。

黨政人士認為，出身基層的陳駿季用理性、專業解決政治問題。在擔任代理農業部長期間，陳駿季身段柔軟，對內延續政策，對立法院積極說明，以高度專業獲得朝野立委的認可，並在進口蛋爭議時邀集在野黨立委共同赴屏東監督銷毀作業，獲得肯定。

而續任財政部長的莊翠雲在甫接下財長一職時，就被外界視為「黑馬」出線。上任1年多來，她完成囤房稅2.0、優化提升綜所稅房租與幼兒扣除額等，接下來將接軌國際稅改、綠色稅制、財劃法修正以及穩固財政韌性等。

準行政院長卓榮泰。（ETtoday）

卓榮泰表示，第5波內閣關鍵字是「積極行動」，新公布的首長多數留任，他們歷練豐富，希望藉由經驗傳承，跟其他內閣成員一起加速台灣進步。

第5波內閣人事宣布後，新內閣目前僅剩外長、防長及陸委會主委人選尚未正式出爐。不過總統蔡英文4月16日接見新西蘭國會跨黨派友台小組訪問團時，提及總統府秘書長林佳龍是下一任外長，而現任外長吳釗燮則將會擔任國安會秘書長。消息引起輿論關注，總統府官員表示，任何人事的正式宣布，都以當選人團隊公布為準。