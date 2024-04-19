卓榮泰宣布第4波內閣人事　國民黨：「自己人組閣」概念貫穿全場

賴清德5月20日將就任台灣總統，準行政院長卓榮泰周五（19日）宣布第4波內閣人事，由彭啟明出任環境部長、邱泰源出任衛福部長、何佩珊出任勞動部長、古秀妃出任客委會主委、曾智勇出任原民會主委。



其中，接掌環境部的彭啟明是氣象專家，本科到博士都就讀台灣中央大學大氣科學系，曾在創投公司創業比賽獲獎，於2003年成立台灣第一家民間氣象公司，長期關注氣候變遷以及防災議題。而出任衛福部長的邱泰源從醫超過30年，其專業在家庭醫學，重視全人醫療跟社區醫療，曾以醫療專業列民進黨不分區名單，在立委任內積極推動醫療相關改革。出任勞動部長的何佩珊則曾任民進黨政策會副執行長一職，升任行政院副秘書長迄今，歷經林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁四任閣揆，被視為立法、行政之間關鍵潤滑角色。

對於新一波人事，國民黨文傳會主委李彥秀表示，這一波內閣布局，除缺乏亮眼人選外，客委會、原民會仍然是南流優先，自己人組閣概念貫穿全場。

李彥秀指，在擔任立委時，邱泰源就是專業的醫界立委，但行政部門與立法、民間單位的屬性不同，要關照的不僅有醫師，邱應該給其他的醫事團體、病家團體、社福業務更多的關注。而何佩珊為了勞基法修法，曾在立法院直指自家民進黨立委林淑芬「妳夠了嗎」，賴清德選擇一個強力推動勞基法修惡的人來當勞動部長，未來勞動政策可以想見更偏向資方，她質問民進黨如此人事安排是否是對勞團的宣戰。