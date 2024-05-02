北京應對賴清德就任　分析：「以在野包圍執政」模式成型

中國大陸近期加強與台灣在野的國民黨交流，並釋出陸客赴台可望解禁消息；國民黨也傳出研擬修改民進黨政府制訂的《反滲透法》。受訪學者分析，北京正逐步運用台灣朝小野大格局，「以在野包圍執政」模式，從民意機構架空未來的賴清德政府，單方推進對台進程。



中國國家主席習近平4月10日與台灣前總統馬英九在北京會面時，首先拋出樂見大陸民眾多去台灣看一看。當時便有不少人認為，這是陸方將開放陸客赴台的重要信號。

接著，全國政協主席王滬寧4月27日在北京與國民黨立法院黨團總召傅崐萁會面時提出，習近平在「習馬二會」上的講話，為大陸進一步做好對台工作交流合作指明方向。

4月27日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在北京會見傅崐萁率領的中國國民黨民意代表參訪團一行。（新華社）

大陸官方隨後宣布，重啟福建居民到馬祖觀光、北京和上海等20個城市可在網上申辦補發赴台「入台證」，並恢復開放台灣文旦柚進口等。

種種跡象顯示，陸方正藉由與國民黨人士的互動，拋出緩和對台政策，測試即將上任的台灣候任總統賴清德團隊反應。台灣有部分輿論認為，民進黨應把握轉機與陸方重啟對話。

2015年「習馬會」幕後推手之一的台灣淡江大學榮譽教授趙春山，4月29日接受廣播節目訪問時就形容，大陸對台政策變了，近期應是兩岸對話最好時刻。他呼籲民進黨不要被過去綁住，應著手處理「台獨黨綱」等意識型態問題，恢復兩岸對話。

但他認為，賴清德陣營會先從防守角度去評估，研究對岸傳遞給馬英九、國民黨立委的信息，同時評估美國大選變數。趙春山預期民進黨在新任政府就職前不會做出積極回應，未來賴清德政府兩岸政策也將是「以守待攻」。

4月28日，海關總署副署長趙增連在北京會見傅崐萁率領的中國國民黨民意代表參訪團一行。海關總署將在科學評估的基礎上依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。（中新社）

台灣佛光大學公共事務學系副教授柳金財接受《聯合早報》採訪時則說，北京藉由交流凸顯國民黨仍具有兩岸治理能力，但大陸不直接與執政的民進黨對話，難以爭取台灣內部普遍民意共識。

他研判，賴清德政府若能做到不否認兩岸同屬中華民族、不公開否定九二共識，或許有機會恢復兩岸間事務性對話。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中則認為，北京有意藉由這兩場交流，測試賴清德的反應，並會將重點放在觀察5月20日的就職演說，是否釋出相呼應信號，後續是否提出實際政策等。

然而，對於陸方拋出重啟福建居民到馬祖觀光、恢復開放台灣文旦柚進口等舉措，台灣官方現階段反應顯得保守，且透露觀望態度。

現任海峽交流基金會副董事長兼秘書長邱垂正將接任陸委會主委，對大陸屬鴿派的溫和立場，被認為是賴清德政府對北京展現善意的表現。（民進黨供圖）

台灣政府的大陸委員會回應稱，陸方以附加條件的方式，回應台灣全面恢復兩岸觀光客組團雙向交流等建議，既不符合對等開放原則，也非觀光旅運常態，後續待陸委會和交通部等部門進一步釐清再作決定。

李大中研判，這是因為當前仍是蔡英文主政，具體措施可能要等賴清德上任後才會更加明朗，「兩岸雙方都一步步審慎觀察對手的一言一行」。

不過，同樣令台北感到不安的，還有北京未停止「硬的一手」。

就在傅崐萁一行返台隔天，陸方4月29日再度通報海警船到金門附近海域進行執法巡查。這次陸方還公布影片，揭露大陸海警喊話警告台灣海巡船隻，要求「規範航行，否則後果由你船承擔」，頗具施壓意味。

另外，馬英九基金會執行長蕭旭岑也向台媒證實，馬英九返台後與國民黨主席朱立倫會面，兩人針對應修國安五法與《反滲透法》交換意見，均認同讓相關條文更嚴謹，避免淪為民進黨政府的操弄工具，扼殺台灣民眾赴陸交流的權益。

蕭旭岑並指朱立倫現場提出要交辦智庫研擬修法。

2021年，民進黨在立法院推動修法通過《反滲透法》。（資料照片）

國安五法與《反滲透法》為蔡英文政府任內修訂、防範大陸對台滲透的主要法令，而如今國民黨在立法院佔有人數優勢，若與民眾黨聯手，便能順利修改民進黨過去八年完全執政時建構的「抗中」法律結構。

與綠營關係密切的台灣兩岸政策協會學者王智盛接受《聯合早報》訪問時分析，北京運用與台灣在野陣營的交流，單方面釋出對台政策，架空民進黨執政權，鞏固「民進黨並不能代表島內主流民意」的論述。

他推斷，陸方會藉由這種「以在野包圍執政」的模式，遊說台灣在野陣營推出對北京有利的相關法案，在法律層次改變過去民進黨政府八年所建立起來的國安防衛體系。 「就算沒有辦法真的突破，對於台灣社會內部的消耗跟分化也會達到某種效果」。

王智盛坦言，在朝小野大局面下，賴清德團隊在兩岸競合過程中處於被動姿態。

因此他建議，賴清德團隊面對北京應該要更有彈性，思考交流和對抗並非零和的狀況。 若能以維持兩岸和平的角度，主動拋出交流政策，既能釋出善意，也能拿回在兩岸議題的主動權。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

