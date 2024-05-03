民進黨提案「撐香港」　在野黨批：騙選票、勿打假球

香港3月通過「基本法23條」立法，台灣朝野3黨團3日都提出聲援香港提案。民進黨團要求陸委會持續關注香港局勢，給予香港人民支持與協助，且承諾在香港人權情形改善前不會停止。國民黨團提出修正動議，明定要求台官方提出港人救援、完善涉港法規；民眾黨則呼籲，撐香港絕對不能打假球。



民進黨團聲援香港、譴責港府提案於4月30日經程序委員會通過，排入5月3日院會討論事項。依照民進黨團提案，北京及港府近年陸續通過《港區國安法》、《維護國家安全條例》等法，稱「對於中國及香港政府屢假藉國安之名，侵犯民主人權的行徑，立法院應予以最嚴厲譴責」，呼籲北京和港府應即刻廢除相關侵害人權法令，並釋放所有政治犯。

同時，民進黨團提案提及，台立法院應要求陸委會持續關注香港局勢發展，對於追求香港民主自由受到迫害的香港人，依法應給予必要協助，以具體的行動給予香港人民支持、關懷與協助，並承諾在香港人權情形改善前不會停止。

2020年，蔡英文競選連任期間，積極發揮「香港議題」，獲得許多選票。(資料圖片)

在3日院會討論時，國民黨立委陳玉珍發言抨擊民進黨，指台灣朝野政黨都支持自由民主人權這個普世價值，但民進黨卻說一套做一套，例如2020年台灣總統大選時，民進黨喊得震天價響說要撐香港、挺香港，甚至蔡英文在選舉時獲得許多選票；選舉結束後，陸委會雖成立台港服務交流辦公室，但許多香港人申請要到台灣政治庇護或居留，卻被駁回。

陳玉珍指出，民進黨如果真心要挺香港，就要拿出實際作為，不要口惠而實不至，例如補助給黑熊學院的錢，就可拿來補助支持香港人，也不要做意識形態攻擊。

國民黨團書記長洪孟楷接續質疑，蔡英文政府高喊撐香港，但相關經費、赴台人數都逐年減少，分明是拿聲援香港欺騙選票。

面對民進黨團提案，在野的國民黨、民眾黨團均對該提案提出修正動議。

國民黨團提出修正動議版本，明定要求陸委會提出港人救援、完善涉港法規，並具體提供照顧，實質達到撐香港的目的。民眾黨團則以台灣至今仍無完整法令，為香港政治難民提供法源依據，都是專案處理、逐案審查，因此要求陸委會完善涉港法規，減少行政裁量權空間，明定相關認定標準，並提議將聲援香港提案逕付二讀。

最終，台立法院長韓國瑜裁示，國民黨與民眾檔動議併同民進黨團提案召集黨團協商。