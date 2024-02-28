若港元被踢出美金結算機制　民進黨立委籲停止港元兌換台幣

美國眾議院外委會去年底通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，擬取消港經貿辦特權。民進黨立委吳秉叡27日在台灣立法院總質詢時提到，香港金融地位在反修例運動後有明顯改變，連美國都在檢討各項措施是否暫停，其中包括未來港元是否能兌換美金。吳秉叡主張，台灣面對香港情勢轉變，應跟進美國，不容許港元兌換台幣，盼行政部門有所因應，台行政院長陳建仁答稱，香港在「中國化」後逐漸失去政治、貿易地位，台灣行政部門密切關注。



台灣立法院27日持續進行行政院長陳建仁施政報告總質詢，吳秉叡指出，美國國會開始檢討香港經貿辦事處存廢，及是否要讓香港繼續享有各種特權與豁免權。首先是在香港的美國總理事館是否維持，「因為香港在反修例後變成中國的一個城市，但如今沒有一個城市可以獲得如此重要的外交地位」，另外是香港匯務到美國的關稅是否要和中國大陸不同。

2023年下半年以來，西方密集拋出「取代論」、「遺址論」、「內地化論」等歪理邪說，惡意炒作香港國際金融中心地位「衰落」。（資料圖片）

吳秉叡指出，香港作為西方高科技進入中國大陸窗口，當前也被檢討，最嚴重的，是美國已在討論港元是否能兌換美金，畢竟沒有一個國家可以兩種貨幣（港幣、人民幣）來兌換美金，意即港幣可能被踢出美金結算機制，台灣過去跟隨美國政策對香港祭出許多特殊待遇，當美國因應香港「中國化」做出經貿政策檢討時，台灣也該設下防火牆與準備。

陳建仁對此回應，行政團隊正密切關注，事實上，香港、澳門在「中國化」後逐漸失去政治、貿易地位。台灣大陸委員會主委邱太三補充，香港情勢在反修例後有急遽變化，陸委會每年都會委託學者談討香港經貿自由度、司法獨立性、社會問題及金融地位發展，並與各國交換訊息與合作。

美國眾議院外委會去年底通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，擬取消港經貿辦特權。（資料圖片）

台灣金融監督管理委員會主委黃天牧則說，台灣保險證券相關產業對香港地區投資都逐年緩步下降，銀行對香港曝險部分，佔國際曝險也降低至第五位，相關風險管理是平常提醒銀行注意的。

吳秉叡強調，這屬於國家戰略層次思考，台灣作為自由世界經濟體，不可能不跟隨美國步伐，假設未來港幣不能兌換美金，就不該容許港幣直接兌換新台幣，面對香港正在衰落，台灣如何面對變局、預先準備，屆時可能措手不及，盼行政部門要從國安到國家層面整體思考。