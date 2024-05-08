有片｜空中MMA！長榮航班乘客因空位激爆衝突　空服員遭包夾肘擊

台灣長榮航空7日一架由台北飛往美國三藩市的BR08航班上爆發旅客衝突，2名旅客疑似為了1個空位而發生激烈爭吵，最後甚至大打出手，3名空服員見狀急忙上前阻止，其中1人奮勇擋在2名激動的旅客中間，遭到包夾，所幸最後在其他旅客的協助之下，2名旅客被強行隔開，並未造成更嚴重的情況。



班機旅客拍下衝突過程，並將影片上傳至社交平台threads，只見一名穿著白色短袖襯衫的男子，突然猛向另名身穿黑藍條紋上衣的旅客揮拳，長榮空服員見狀立即衝上前將白衣男推開，並要求他保持冷靜，未料白衣男才剛被拉開，條紋上衣男又激動起身向他揮拳，而在中間空服員雖奮力要隔開兩人，卻陷入兩人肢體包夾。

影片顯示，事發當下，機艙內不少旅客嚇得發出尖叫，其他乘客見狀趕緊將條紋上衣男拉開，而白衣男最後也被空姐拉到廁所旁邊，才結束這場空中驚魂。

據了解，事發原因是白衣男想坐到一處空的位置卻遭阻止，惱怒之下才會發生衝突，事後機長也通報機場，班機抵達後有醫療、海關人員上機，而2名發生衝突的旅客恐得面對美方訊問及調查。條紋上衣男則表示要去驗傷並控告對方。

台媒《東森新聞》報道則稱，事由一名旅客因隔壁旅客咳嗽，感到不舒服，便自己換座位，但座位並不是空位，遭到另名外籍旅客制止，雙方溝通中爆發口角並演變為扭打事件。詳情猶待調查釐清。

隨著影片畫面流出，網民見狀紛紛同情空服員，「架著男子的空服員還被肘擊，希望她沒事」、「空服員太猛了，一個女生擋兩個男的」，也有網民諷刺「這麼想要空位不會升艙等？」，或抨擊艙內乘客「一群沒用的男人都在看戲？」