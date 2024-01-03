北京地鐵MMA．有片｜洋漢無端遭爆粗吐口水挑釁　暴打大叔到求饒

內地網絡近日流傳一段影片，可見一名外國男子搭乘北京地鐵時遭到一名疑似內地中年男子無端挑釁，內地男子不僅辱罵髒話，還3度朝外國男子吐口水，結果外國男子忍無可忍下起身暴打內地男子，最終將其推出車廂。連官媒《環球時報》前總編胡錫進都轉發影片表示「這一次多數人都會支持這名外國人」。



外國男子暴打內地男子（點圖放大）：

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綜合內媒及影片內容，當時外國男子在北京地鐵車廂座位上安靜看書，一名疑似醉酒的內地中年男子莫名靠近頻繁挑釁，一直對這名外國男辱罵髒話，包括「傻X」、「bitch」等。

內地男子還3度朝外國男子吐口水。外國男子一再警告，但內地男子還繼續叫囂，並朝外國男子揮掌，作勢要攻擊外國男子。

內地男子這一掌被外國男子閃過，外國男子隨即起身連續朝內地男子的頭臉揮拳。原本氣焰囂張的內地男子不敵外國男子的拳頭，慘遭暴打，急忙伸手求饒。

當地鐵到站後，外國男子把內地男子推出了車廂。外國男子還不忘向其他被嚇到的乘客說「Sorry」（抱歉）。

不少內地網友發表評論表示，「只想為這名外國男拍手叫好」、「小粉紅挑釁在先，就是該打」。

官媒《環球時報》前總編胡錫進表示，我相信，這一次多數人都會支持這名外國人。北京人歡迎外國人前來旅遊學習工作，這是一座對外開放、友好的城市。如果這個挑釁的傢伙啥毛病沒有，平時就這樣，那我估計他在其他場合也沒少挨過中國人自己揍。