高鐵MMA｜小童狂踢椅背惹不滿　兩家家長暴力互毆　結局後悔了

不少家長會趁寒假帶小朋友去旅行，大陸一名小朋友近日因在高鐵上，多次玩桌板和踢椅背，引發前排家長不滿，最終兩家大人大打出手，雙方被移交至派出所做進一步處理。



據《荔枝新聞》報導，事件發生在G7006次列車上。

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事發畫面顯示，王小弟在座位上，不僅大力玩桌板，而且伸腳踢前方椅背；坐在前排的張姓旅客一時氣憤，回頭斥責該行為；王小弟的家人聽到小孩被罵，立刻罵回去，而且用腳怒踹張家人的座椅。

雙方隨後大打出手，在列車上鬧得不可開交，最終導致王男手臂受傷、張男臉部受傷。

列車抵達南京站後，兩人被移交至派出所做進一步處理。

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張男的妻子事後表示，兩個人都太衝動了，都是帶小朋友出門玩的。最終，此次衝突耽誤了兩家人的旅行計畫，雙方到派出所後都表示後悔，並接受了調節處理。

警方提醒，春運期間客流量較大，出行的旅客應盡量控制情緒，帶孩子出行的旅客應看管好小孩，必要時可向列車員求助。

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