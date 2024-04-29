曾研究新冠溯源　實驗室遭強行關閉　病毒學家張永振打地鋪過夜

4月28日，內地知名病毒學家張永振教授在上海市公共衛生臨床中心的華東病原生物學研究所被該中心領導強行關閉，有學生在實驗室外拉橫幅維權，要求恢復正常科研工作，期間與公安和保安發生肢體衝突。當晚，張永振在實驗室門口睡覺過夜。

4月29日，上海市公共衛生臨床中心通報稱，因該院部分實驗室需要改造，需封閉施工，已為張永振研究員團隊人員提供另外的實驗場所並提前告知。同日上午，張永振在微博發文回應稱，該中心要求其團隊兩天搬離，院領導對其意見「已讀不回」等。不過，該文章已被刪除。



上海市公共衛生臨床中心通報稱，網傳關於上海市公共衛生臨床中心與張永振研究員團隊之間糾紛問題，經調查，近日該院部分實驗室需要進行改造，因安全原因進行封閉施工。對於在該區域開展科研活動的張永振研究員團隊人員，醫院在科研樓提供了另外的辦公及實驗場所。

通報稱，「事前我院已制定相關安置方案並提前告知。下一步，我院將會同有關單位妥善做好安置工作。我院始終尊重科研工作者，支持科研人員及學生開展正常的研究工作」。

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4月29日，張永振在微博發長文回應稱，公衛中心於上周四突然召開緊急會議，僅用了一分鐘宣布p3實驗室要升級改造，勒令他們2天內搬離，在場的團隊成員均未聽到有具體搬遷至新地點的安排。當天團隊成員向院領導表達團隊的意見和回覆，院方已讀不回。

次日，其團隊青年研究員陳老師回到公衛（陳老師與中心的協議到今年6月底到期），質問主管科研的副院長和科研科主任，才被告知搬去前樓另一位教授的實驗室。但該教授並沒有符合他們實驗需求的實驗室。團隊再與院領導溝通，但對方未給出任何搬遷方案。

張永振寫道：「這個聲明裏的妥善處置，就是今天一天不讓我們進實驗室繼續自己未完成的實驗，不讓我們取自己的私人物品嗎？」他還指出，4月28日晚有下雨，但公衛中心拒絕讓其團隊到實驗室中的辦公室避雨，「我從昨晚到現在一直在門口躺著」。

張永振同時公開其在實驗室門口打地鋪的照片，以及與院領導溝通但未獲回應的截圖。

2020年1月11日，新冠疫情爆發之初，張永振和其團隊迅速鑒定出新冠病毒的RNA序列，並立即將序列公布。2020年10月10日，華東病原生物學研究所成立揭牌儀式在上海市公共衛生臨床中心防控樓舉行。張永振和石正麗（兼職）分別擔任正副所長。2020年12月15日，張永振入選《自然》雜誌年度十大人物。

官方資料顯示，上海市公共衛生臨床中心是一所有百年歷史的三級甲等醫院，又名復旦大學附屬公共衛生臨床中心，是醫學教育的重要培訓基地，是WHO新發與再現傳染病臨床研究與培訓中心、國家臨床重點專科建設項目單位、上海市傳染病重點學科建設單位之一，上海市疾病控制中心臨床基地。

目前，該中心黨委書記為范小紅，中心主任為沈銀忠，張永振為該中心教授，也是中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所研究員，衛計委疾病預防控制專家委員會委員，中華醫學會熱帶病與寄生蟲學分會副主任委員等。