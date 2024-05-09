台灣提新法　TikTok等境外網絡廣告平台業者不配合防詐最重可封網

台灣行政院周四（9日）通過打詐新四法，要求TikTok、Facebook、Google等具一定規模的境外網絡廣告平台業者須在台灣設法律代表人，違反情節嚴重者可降低流量，甚至封網。



行政院會通過「打詐專法」詐欺犯罪危害防制條例草案，以及科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案及洗錢防制法修正草案3配套修法與立法，預計包裹送立法院審議。其中，詐欺犯罪危害防制條例草案規範，具一定規模的境外網絡廣告平台業者須在台灣設立法律代表人「類落地」，配合防詐。若沒有設立法律代表人，或是不配合移除下架詐騙廣告，依法可罰250萬元以上、2500萬元以下新台幣，情節重大者可降低流量甚至限制接取。

數位發展部部長唐鳳介紹，業者若不配合下架詐騙投資廣告，將視乎情節，經專家審議後進行流量管制或阻擋連結，因不論限速或是限制接取，都視乎業者提供廣告的具體方式，才能確認跨境技術手段是否有效。行政院政務委員羅秉成補充，上述都是前控手段，政府必須審慎使用工具，加上民眾普遍有關平台，若政府過度管制會影響便利性。例如，若Facebook被封網，將影響多數民眾資訊，因此必須非常審慎，透過專家審議機制為之，而此管制手段上路日期將由行政院定之。

至於境外大型網絡廣告平台業者的認定標準，唐鳳指將參考國際趨勢，待專法三讀後以子法公告。羅秉成也稱，未來將表列業者名單，目前預料TikTok、Facebook、Google都在標準範圍。

就外界關注TikTok未來是否也能設立法律代表人，羅秉成表示，TikTok總公司位於新加坡，未來必須先確認是否符合其他法律條件，例如股權結構是否符合中資投資或外資投資規定，如何取得許可等，待事實明確釐清後，法律條件完備，才可在台灣設置法律代表人。