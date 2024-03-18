或步華為後塵 TikTok在美國前景堪憂 | 杭子牙

我不太了解美國法律，聽在字節工作的朋友和律師、記者談了一下午，也拿不準在法律層面，Tiktok到底能不能逃脱被剝離出售的命運。

不過我了解政治和人性，不管中美政治還是國際政治都了解一些，對在最底層驅動政治運行的普遍人性也了解一些。從政治與人性的角度，我覺得Tiktok在美國恐怕前景堪憂。

有兩點可以支撐這個結論：

第一，Tiktok在美國有1.7億用戶，而且絕大部分是青少年，是未來美國網路及社交媒體的主力人群，這對美國的社交媒體平台Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn和Snapchat等，在商業層面形成巨大競爭壓力，就算沒有政治和選舉因素考量，美國政府及TT在美國的這些競爭對手們，會允許這種情況發生？

不要忘了美國政府是怎麼對待華為的，過去幾年，因為華為在全產業鏈領域對美國企業造成巨大競爭壓力，美國政府和華為在美國的晶片和終端競爭對手們互相配合上下其手，對華為無所不用其極，施出了一輪又一輪制裁措施，斷絕華為晶片供應，將華為趕出美國市場，甚至以違反禁令為理由扣留孟晚舟。

對於美國政府及其國內的社交媒體巨頭而言，Tiktok就是另一個華為，一個以短視頻為展現形式、以算法為競爭力，像華為一樣在市場份額與網路應用技術領域對美國競爭對手形成全方位碾壓的中國網路社交媒體巨頭。出於商業競爭因素考慮，就算沒有其它考慮，美國怎麼可能允許Tiktok在美國攻城略地？

以美國在維護自身商業與霸權地位時無所不用其極的手法，坦率說，以法律的手段強行要求字節跳動與美國Tiktok剝離賣給美國，已經算是比較「克制」了，如果Tiktok繼續在全球市場展現出像這幾年在美國市場的強大競爭力，美國政府屆時會不會施出更強硬險惡的招數還真難說。

華為的副董事長兼首席財務官孟晚舟在加拿大出庭。（Reuters）

在和Tiktok朋友聊天的時候，我其實是為張一鳴和周受資等捏一把汗的，張一鳴和華為任正非一樣，都是中國企業國際化擴張的先鋒大將，只是領域不同，相信在美國一些部門的黑名單上，他二位及相關公司的高管，都是被盯着的重點對象。

第二，中國有句老話，「不怕賊偷就怕賊惦記」，Tiktok已經被美國政府和參眾兩院惦記上了，這就是最大的危險。

千萬不要相信特朗普說不應該關掉Tiktok的鬼話（他認為臉書更應該被關），他那是偷換概念的選舉語言，沒腦子的傻瓜才會幼稚到相信他反對對Tiktok下手。特朗普團隊很難清楚兩黨在Tiktok一案上的立法初衷。他們是要把Tiktok搶到自己手裏，不是要毀滅TT，毀滅只是在搶不到手後的兜底手段。

事實上，特朗普在任的時候，就曾經對Tiktok下手，後來因為大選敗選半途而廢，後來才換成拜登。在這個問題上，拜登和特朗普並無多大差別。

在拜登上任的前期日程中，有比處理Tiktok更重要的事情，比如鞏固與盟友的聯盟關係，對中國進行晶片、AI、量子計算等高科技封殺，在台灣問題上與中國設立護欄等。在這些問題處理差不多之後，大選到了，Tiktok作為一個風頭正勁的中國公司，不論是為選舉考量，還是為了打壓中國網路企業的競爭力，都必然會進入民主黨拜登的視線。

當你看到從特朗普到拜登，兩黨兩屆政府接連對Tiktok下手，應該就知道美國政府現在對Tiktok的「賊心」了。就算這次他們因為法律程序問題搞不定Tiktok，下一次也一定會再找機會下手。當然，我認為他們這次是志在搞定的，我並不像一些法律界的觀察人士那樣樂觀，我覺得從政治與人性的層面，才能抓住這件事的本質。

托克維爾說，「在美國所有問題最後都會成為法律問題」，他其實只看到了事情的表象，沒有看到事情的本質，法律的背後其實還是政治，甚至法律本身就是政治的另一種體現形式。

美國現在從上到下，從共和黨到民主黨，從政界到商界到學界，都把中國當作最危險的競爭對手，一個遠比俄羅斯可以給美國帶來更大風險威脅的對手，在這種情況下，Tiktok作為一家中國網路頭部公司，被跨黨派視為商業勁敵與國安威脅，扣上各種莫須有的帽子硬搶，一點都不奇怪。（文章來自微信公眾號「杭子牙」）