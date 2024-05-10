賴清德5/20就職　逾30名日本國會議員訪台觀禮　創史上最多

日本國會跨黨派友台議員組織「日華議員懇談會」（日華懇）9日宣布，將派遣逾30人的代表團赴台參加5月20日台灣新任總統賴清德的就職典禮，人數達到史上最多。民進黨立委陳冠廷認為，日本國會展現空前團結力挺台灣，充分彰顯台日雙方已成為「生死與共的命運共同體」關係。



日媒《朝日新聞》報道，日華懇9日在國會召開年度總會，自民黨籍會長古屋圭司表示，「尋求日台及與包括美國在內擁有共同價值觀的國家加強合作，是我們最大的職責」。

日華懇在會中宣布，將派出逾30名議員出席5月20日台灣總統副總統當選人賴清德及蕭美琴就職典禮，為參加台灣總統就職典禮史上規模最大的日本代表團，並預計18日至20日訪台，與蔡英文、賴清德及台立法院院長韓國瑜會晤。

賴清德也在9日透過錄影隔空對日華懇發表致詞，指「台灣和日本是生死與共的命運共同體。台灣有事就是日本有事，日本有事就是台灣有事」，台灣駐日代表謝長廷也出席。

對此，民進黨立委陳冠廷表示，懇談會此舉不僅展現日本朝野對新政府的重視，更象徵台日關係的新高度。

陳冠廷強調，面對中俄的戰略結盟，台灣與日本唯有攜手並進，才能有效因應潛在的地緣政治風險，鞏固民主陣營。

同時，陳冠廷透露，已接獲日本國會議員訪台時，期待能就國防外交議題進行全面溝通，並對參訪台灣國防無人機產業表達高度興趣。

回顧過往台灣新任總統就職，日本遣觀禮團訪台的陣容，在台灣前總統馬英九2008年的就職典禮上，日本觀禮團成員包含時任東京都知事石原慎太郎；2016年台灣政黨輪替，蔡英文的就職典禮，日方慶賀團成員則包括日華懇會長古屋圭司及副會長衛藤征士郎等12名國會議員，以及時任日本交流協會理事長今井正，還有日本地方知事、議員及民間親善友好團體等。

台媒《風傳媒》稍早曾發表評論文章，指儘管2016年日本觀禮團名單中未出現黨政高層人士，但自民黨「促進日本．台灣經濟文化交流青年議員之會」會長岸信夫眾議員等6人，及日本民進黨眾議員長島昭久等2人，已提前在該年5月初來台表達祝賀，但據悉此次賴清德就職典禮，日方訪團將不會派出黨政高層參與。