疑酒後吸毒釀大禍　新北36歲單親媽媽用枕頭焗死親生9歲女及6歲兒

台灣新北市中和區一間汽車旅館發生命案。當地警方14日（周二）下午1時許接獲民眾通報，該處傳出激烈爭吵聲，抵達現場發現，9歲女童及6歲男童已明顯死亡。初步調查疑犯為兩名小童的36歲蘇姓生母，目前蘇女已被帶回警局偵辦。



台媒《ETtoday新聞雲》報道，據了解，蘇女與一雙兒女是在母親節當天入住汽車旅館。14日下午，有一名女性訪客前來拜訪，不久後汽車旅館員工就聽到爭吵聲趕緊報警，全案因此曝光。

報道指，36歲蘇女為單親媽媽，疑似生活壓力大，才會在飲酒、吸食毒品K他命（Ketamine）後，情緒不穩以枕頭悶死兒女，而該名到訪的女性友人13日晚間曾到汽車旅館送餅乾及餐點給蘇女，不料14日下午再送餐來，卻發現2名孩童已死亡。至於詳細案發原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。