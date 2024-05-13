新北滅門案家庭生活照曝光　女婿殺人後用岳母、妻子手機報平安

台灣新北市三重區一處高級住宅驚傳祖孫三代3屍命案，69歲劉姓老婦和30歲二女兒、3歲孫子，被發現躺在睡房同一張床上，每個人身上均裹著一條棉被，已經死亡多日，案件震驚台灣社會。



30歲女死者的24歲張姓丈夫被捕後承認殺害3人，台媒曝光多張涉案家庭的生活照，報道又指疑兇殺人後還使用妻子和岳母的手機回訊息報平安，企圖隱瞞事件。



台媒曝光多張祖孫三代的生活照（點圖放大）：

台媒《ETtoday新聞雲》報道指，24歲張男本月1日懷疑30歲陳姓妻子出軌，雙方爆發衝突，他一怒之下動手將妻子掐死，隔天凌晨，他又與岳母（69歲劉姓老婦）為了40萬新台幣債務問題爭吵，再動手掐死岳母，最後連同一旁無辜的3歲繼子也慘遭殺害。

張男與陳女結婚後，一家四口就搬到案發大樓同住，平時都由岳母照顧繼子。根據陳女幫孩子經營的粉絲專頁，一家四口看似相處融洽，去年11月時，4人為慶祝劉姓老婦生日，還到嘉義和台中兩天一夜旅行，祖孫三代也在當時留下多張開心合照，不料時隔半年，3人均在母親節前遭到張男殺害。

報道又指，張男犯案後未急著逃跑，期間還請水族館員工來清潔魚缸內的死魚，並在屋內住了5天，最後在本月6日始帶著愛犬出門逃亡。

為了掩飾事件，張男事後還利用陳女和岳母2人的手機，假冒身分替他們回訊息報平安。期間陳女姊姊不斷向母親傳訊息詢問狀況，卻只能得到對方回應稱，因手機壞了，所以無法拍照、視像通話，對方甚至以洗澡等藉口推託直接通話。