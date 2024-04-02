從「修昔底德陷阱」到「陰陽調和」　中美關係微妙變化牽動台海

「修昔底德陷阱」（Thucydides’s Trap）在2017年盛極一時，此理論乃由美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）在《注定一戰：中美能避免修昔底德陷阱嗎？》一書中提出，用以詮釋在國際關係中，一個崛起大國對佔據主導地位的守成大國構成了挑戰，引發守成大國的遏制打壓，這種競爭最終可能會導致戰爭。日後「修昔底德陷阱」一直在國際政治圈中沿用至今，許多人用以描繪中國崛起與美國霸權之間的政治博弈。



誰說中美「終將一戰」不可避免

事實上，「修昔底德陷阱」演變到後來也成為了另外一種認知陷阱。尤其在西方精英界，往往出於對中國崛起的反彈、焦慮與恐懼，也包括對於美國主宰、壟斷世界秩序的傲慢，認為必須打壓與遏制中國到底，甚至「不惜一戰」。這一類的觀點近年來尤為瀰漫在華府智庫圈，體現在各種台海兵推報告，以及2027年、2035年中國將「武統」台灣的傳聞，背後都流露出了基於「修昔底德陷阱」而來的「中美終將一戰」，戰場則被設定在了台灣。

不過，倘若仔細翻閲《注定一戰》一書，作者艾利森研究了過去500年的歷史，有16次大型崛起大國與巨大執政大國之間的重大競爭，其中12次以戰爭結束，4次沒有戰爭，因此「戰爭並不是不可避免的，說戰爭不可避免是宿命論和失敗主義的」。近期艾利森與全球化智庫（CCG）合作，出版了新書《跨越修昔底德陷阱》中英文版，3月22日他在北京舉行的新書發表會上，重申了如上的觀點。

美國哈佛大學教授艾利森3月22日在北京參加《跨越修昔底德陷阱》新書發布會。（微信公眾號／全球化智庫CCG）

值得關注的是，近期在北京登場的一系列國際政治大型活動。先是3月24日至25日舉辦了「中國發展高層論壇」，諸多國際機構負責人、學者和工商界人士與會。接着是3月27日，習近平在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表，而艾利森正是代表團成員之一。

中美可以控管矛盾避免歷史重演

被稱為「修昔底德陷阱之父」的艾利森，在與習近平會面時，特別強調了「身處當今複雜世界，二元對立解決不了問題。中美必須合作，必須找到正確相處之道，這對兩國和世界都很重要。」他也曾說過，「中美雙方需要不斷的努力來管控動態的矛盾，避免全球經濟面臨大蕭條和金融危機的風險。（這樣）我們就可以避免歷史重演。」

而艾森利在會上的說法，恰恰與習近平提出的看法有所呼應。習近平對美國工商界和戰略學術界人士表示，「中美兩國是合作還是對抗，事關兩國人民福祉和人類前途命運。中美各自的成功是彼此的機遇。只要雙方都把對方視為夥伴，相互尊重、和平共處、合作共贏，中美關係就會好起來。」「希望兩國各界人士多來往、多交流，不斷積累共識，增進信任，排除各種干擾，深化互利合作，為兩國人民帶來更多實實在在的福祉，為世界注入更多穩定性」。

3月27日，習近平在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。前排右二為艾利森。（新華社）

在中美博弈深化之際，艾利森到訪中國，並且對「修昔底德陷阱」帶來的誤解做出澄清，可謂是意義重大。不只在與習近平會面時的表態，艾利森在日前的新書發表會更提及，他認同中國領導人的觀點，「戰爭不可避免的觀念是錯誤的」，「如果我們只是繼續以往的做法，那麼歷史也會走向常規的發展方向，那麼美中之間的戰爭可能會發展，將是一場災難性的戰爭」。

借鑑中國「陰陽調和」應對挑戰

要如何避免「修昔底德陷阱」，建立新型的大國關係？在艾利森看來，這個問題必然是當前要處理的挑戰。他進一步借鑑中國歷史的智慧和「陰陽調和」、「競爭性夥伴」、「我中有你，你中有我」等思想，指出中美兩國應當相互依存、共同發展。中美兩國需要以更加聰明的方式處理競合關係，打造穩定的基礎，消融對抗關係，共同應對全球挑戰。

艾利森在華的一系列談話，事實上破解了美國精英界水漲船高的「中美終將一戰」認知，也破除了西方世界認為中美只能「死磕」到底的迷思。「修昔底德陷阱」橫空出世之時，正是特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台，挾着民粹主義與中國大打貿易戰與科技戰的顛峰期，因此許多「有心人士」便利用了「修昔底德陷阱」對「遏制中國」推波助瀾。包括「台灣牌」的登場，將台灣推上軍事圍堵中國的最前線，各種「巷戰」、「城鎮戰」、「武器庫」、「全民皆兵」、「人人配發AK47」、「不對稱作戰」等說法大行其道，正是如此氛圍下的產物。

3月22日《跨越修昔底德陷阱》新書發布會，美國哈佛大學教授艾利森提出借鑑中國「陰陽調和」思想處理中美關係。（微信公眾號／全球化智庫CCG）

然而，中美對抗的極限張大不斷擴增，中國非但沒有被美國打倒，反而倒逼中國在各種科技創新上有所突破，疫情之後的經濟復甦，亦令歐美商業界人士重新反思「脱鈎」與「去風險」的意識形態誤區。以2021年3月中美阿拉斯加會談為轉折標誌，中方代表一句「美國沒有資格居高臨下同中國說話」，形勢與風向便不斷產生微妙改變，美方開始尋求與中國之間建立「護欄」，展開多回合的高層官員會談至今，乃至於兩國領導人的會晤，都是「競中有合」的具體體現，意味着中美關係不見得必然惡化到兵戎相見那一步。

台灣要走出兩岸水火不容的狀態

而中美關係調整腳步與節奏的進程中，最大的變數便在於台灣問題。在民進黨蔡英文的執政下，不只是「一面倒」親美，放任兩岸關係走向衝突，還在國際政治上扮演起了「自走砲」的角色，自詡為「親美抗中」急先鋒，從而讓台海情勢升温到「地球上最危險地方」的嚴峻程度。再加上一個多月後，「務實台獨工作者」賴清德即將正式上台，如果台方在兩岸問題上偏執過度、踩到了紅線，那麼本來「可以避免的戰爭」，便將隨時變調為擦槍走火式的一觸即發，這是中美兩國都不願意看到的結果。

蔡英文（右）4月1日上午接見美國在台協會主席羅森柏格（左）。（台總統府）

因此，馬英九4月1日的二度登陸訪問，定調為「和平友誼之旅」，在客觀意義上正是在落實2024台灣大選前葛來儀（Bonnie Glaser）等華府學者所建議的，避免讓北京對「和平統一」看不到希望。而美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）三個月內兩度赴台，會見蔡英文與賴清德，恐怕也是銜命來控管局勢温度，讓賴清德的重心從「台獨」傾向「務實」。

中美關係的微妙變化，除了有年底美國大選的因素之外，中美雙方都有意摸索與磨合出新的理解與相處模式，不只是拜登政府的態度轉變，再加上艾利森在華大力度澄清眾人對「修昔底德陷阱」的誤解，強調「戰爭並不是不可避免」，都能看到風向已然不同了。西方的好戰者與台灣的好事者，都應該深思熟慮艾利森這番用心良苦的詮釋，當中美可能朝着「陰陽調和」方向緩步前進時，台灣對大陸又何須停留在水火不容的敵對幻覺之中而不可自拔呢？