壽司有鼻涕蟲在爬！台北連鎖店遭查　若吃下感染寄生蟲可永久癱瘓

台灣接連爆出多宗食安風波，台北市一家連鎖壽司店最近遭網民爆料，花壽司裏面竟出現一條活生生的「蛞蝓」（俗稱鼻涕蟲或無殼蝸牛），嚇壞民眾，更有網友戲稱「太新鮮了我不敢吃」。



台北市衛生局表示，將派員前往餐廳稽查，若不合格會要求限期改善，逾期未改善依法最重可開罰2億元（新台幣，下同）。



台媒報道，有網友爆料，日前到台北市某知名連鎖壽司店用餐，點了一盤花壽司吃了一個後發現，另外一個爬出一隻活生生的鼻涕蟲，嚇壞民眾，急忙向店家反映，但卻只獲招待一份甜點。

網友指出，要請店家主管出來時，最後卻只有一位看起來像是資深員工的人出來表示抱歉。

台北市衛生局表示，將派員前往餐廳稽查，並針對人員衛生、病媒防治、作業場所衛生加強查核，若有缺失會要求餐廳限期改善。若餐廳未依規定限期改善，經衛生局複查仍不合格，將依違反食安法處罰款6萬元到2億元，若產品責任險未符合規定，也可依法處3萬到300萬元罰款。

澳洲男子巴拉德（Sam Ballard）19歲時在生日派對上吞食一條鼻涕蟲，導致寄生蟲入侵腦部，昏迷長達一年多。他甦醒後四肢癱瘓，須以輪椅代步。巴拉德其後因併發症逝世，終年28歲。（fox news youtube截圖）

或攜帶「廣東住血線蟲」

台媒指，生吃鼻涕蟲恐導致多種嚴重健康問題，因鼻涕蟲可能攜帶「廣東住血線蟲」（又稱鼠肺線蟲），人類誤食後，寄生蟲可能會進入腦部，導致嗜酸性腦膜炎，症狀包括劇烈頭痛、頸部僵硬、嘔吐和噁心，嚴重時可致命，過去甚至還有一名19歲的澳洲少年感染、昏迷420天後自此癱瘓。

其次，鼻涕蟲生活在潮濕環境中，容易接觸到各種病原體或寄生蟲，生吃可能會導致細菌感染，如沙門氏菌、肝片蟲等，恐引起腸胃不適、腹瀉和發熱，甚至對人體健康造成威脅。

台灣疾病管制署曾指，廣東住血線蟲感染人類的主要途徑，是經由食用未煮熟受污染/寄生之福壽螺、蝸牛或鼻涕蟲、受到幼蟲污染的水或生菜（沾染受感染螺類之黏液）等所致。

該寄生蟲常侵入腦部、脊髓等神經組織，造成各種神經學症狀。患者多半出現腦膜炎，以急性劇烈的頭痛最常見，也可能出現發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬等症狀。如果侵犯眼球，會造成視力受損。